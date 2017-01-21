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21 января 2017, 0:00 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Экс-защитник «Алании» Иванов близок к переходу в тульский «Арсенал»

Защитник «Панатинаикоса» Иван Иванов может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге. Болгарский футболист близок к переходу в тульский «Арсенал», информирует Trud.

Иванов отклонил предложения от турецких клубов и готов перейти в «Арсенал». 28-летний защитник оказался не нужен «Панатинаикосу».

В текущем сезоне Иванов провёл семь матчей в чемпионате Греции и не отметился результативными действиями. Болгарин уже выступал в РФПЛ за владикавказскую «Аланию», проведя в составе клуба сезон-2010/11.

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