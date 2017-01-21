Экс-защитник «Алании» Иванов близок к переходу в тульский «Арсенал»
Защитник «Панатинаикоса» Иван Иванов может продолжить карьеру в российской
Премьер-Лиге. Болгарский футболист близок к переходу в тульский «Арсенал», информирует Trud.
Иванов отклонил предложения от турецких клубов и готов перейти в «Арсенал». 28-летний защитник оказался не нужен «Панатинаикосу».
В текущем сезоне Иванов провёл семь матчей в чемпионате Греции и не отметился результативными действиями. Болгарин уже выступал в РФПЛ за владикавказскую «Аланию», проведя в составе клуба сезон-2010/11.
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