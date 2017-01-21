Экс-защитник «Алании» Иванов близок к переходу в тульский «Арсенал»

Иванов отклонил предложения от турецких клубов и готов перейти в «Арсенал». 28-летний защитник оказался не нужен «Панатинаикосу».



В текущем сезоне Иванов провёл семь матчей в чемпионате Греции и не отметился результативными действиями. Болгарин уже выступал в РФПЛ за владикавказскую «Аланию», проведя в составе клуба сезон-2010/11.