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20 января 2017, 23:27 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Оренбург» может арендовать молодого хавбека БАТЭ

Полузащитник БАТЭ Евгений Яблонский может продолжить карьеру в «Оренбурге», утверждает «Спорт день за днем».

Полузащитник <span class=error>БАТЭ</span> Евгений <span class=error>Яблонский</span> может продолжить карьеру в Оренбурге утверждает Спорт день за днем. Увеличить
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Клуб из Борисова рассматривает вариант аренды 21-летнего хавбека. В сезоне-2016 он провел 22 матча, забил гол и сделал голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» проявляет интерес к другому хавбеку БАТЭ — экс-игроку «Барселоны», «Арсенала» и других клубов Александру Глебу.

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