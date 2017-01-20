«Оренбург» может арендовать молодого хавбека БАТЭ

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Клуб из Борисова рассматривает вариант аренды 21-летнего хавбека. В сезоне-2016 он провел 22 матча, забил гол и сделал голевую передачу.