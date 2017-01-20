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20 января 2017, 23:30 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Орлов назвал решение Семака ввести в «Уфе» штрафы за мат примером для всех

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил решение нового главного тренера «Уфы» Сергея Семака ввести в команде штрафы за мат.

«Семак ввёл в “Уфе” штрафы за мат, и я поддерживаю это двумя руками. Я потому и рекомендовал его “Уфе”, так как был убеждён, что он пойдёт на подобные поступки. Это пример для всех тренеров и команд», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.

40-летний специалист возглавил уфимский клуб в конце декабря прошлого года, до этого работал в штабе «Зенита».

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