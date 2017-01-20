Орлов назвал решение Семака ввести в «Уфе» штрафы за мат примером для всех

«Семак ввёл в “Уфе” штрафы за мат, и я поддерживаю это двумя руками. Я потому и рекомендовал его “Уфе”, так как был убеждён, что он пойдёт на подобные поступки. Это пример для всех тренеров и команд», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.



40-летний специалист возглавил уфимский клуб в конце декабря прошлого года, до этого работал в штабе «Зенита».