«Зенит» в Эмиратах: продолжение следует

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ЗЕНИТ — ЛОКОМОТИВ ТШ — 0:0

«Зенит»: Кержаков (Бабурин, 46), Зуйков (Чернов, 46), Йованович (Ломбертс, 46), Кришито (Нету, 46), Жирков (Анюков, 46), Жулиану (Могилевец, 46), Цаллагов (Юсупов, 46), Эрнани (Хави Гарсия, 46), Молло (Мусаев, 68), Шатов (Мак, 46), Джорджевич (Кокорин, 46).

«Локомотив Тш»: Нестеров, Тахтахужаев, Махарадзе, Зотеев, Коне, Мирзаев, Мухамадиев, Тупапов, Бикмаев, Кризо, Митрович.

Предупреждение: Зотеев, 65.

Судья: Альманеи (ОАЭ).

20 января. Дубай. Стадион «Джебель Али».

ШПИОН В ЮБКЕ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

Матч с чемпионом Узбекистана — ташкентским «Локомотивом» — значился в плотном графике игр «Зенита» пятым и последним на первом зимнем сборе. Однако когда команда приехала на поле комплекса «Джебель Али» стало известно — в субботу будет еще одна встреча. И вновь с китайским «Чунчанем», который уже был здесь обыгран 5:2.

В связи с этой новостью произошло еще два любопытных события. Мирча Луческу задействовал в игре с «Локо» не всех игроков и в частности дал передышку Артему Дзюбе и Данни — свою нагрузку они, видимо, получат в субботу.

А вот вторая история и вовсе похожа на детективную. На той части поля, где обычно располагаются журналисты, неожиданно появилась молодая китаянка в больших очках. На вопрос, чем эта игра обязана ее появлению, девушка мило улыбнулась и на прекрасном английском заявила, что работает в Дубае и очень любит футбол, хотя мало разбирается в тонкостях игры. Но тут «Зенит», вот, мол, и решила посмотреть на такой известный клуб. При этом она, по ее словам, и слыхом не слыхивала, что сразу два весьма известных игрока сине-бело-голубых (Халк и Витсель) недавно уехали играть в Китай.

— А может быть вы скаут какого-нибудь китайского футбольного клуба?, — в шутку поинтересовался после этого корреспондент «СЭ».

— Что вы,

— А может быть вы скаут какого-нибудь китайского футбольного клуба?, — сделала девушка круглые глаза и непринужденно рассмеялась.

Однако, стоило начаться матчу, как веселость и наивность с нее как ветром сдуло. Представительница прекрасного пола тут же максимально близко придвинула свой стул к полю, достала то ли диктофон, то ли передающее устройство, воткнула наушники и не отрывая глаз от поля, стала с периодичностью два раза в минуту что-то передавать голосом «в центр», наговаривая отрывистые фразы на китайском.

Что ж, в Поднебесной, похоже, всерьез взялись за то, что поднять футбол, если в ход идут даже такие шпионские методы.

ЧЕТЫРЕ НОВИЧКА И КРИШИТО В ЦЕНТРЕ

Что касается первого тайма, то Мирча Луческу выпустил четырех новичков вместе. Цаллагов и Эрнани и вовсе оказались рядом составив пару опорных полузащитников. Вперед россиянин и бразилец ходили по очереди. При этом Эрнани однажды так пробил издали, что мяч довольно далеко отскочил от груди вратаря «Локомотива», а защитникам пришлось срочно выбивать его на угловой.

Что касается «старичков», то пару отдельных слов стоит сказать о Доменико Кришито. Во всех своих предыдущих матчах на сборе в Дубае итальянец неизменно играл в центре обороне. Более того, заслужил весьма лестные отзывы от Луческу не только как разрушитель, но и как защитник-созидатель с умным первым пасом. Тенденция получила продолжение и в этой игре. Так что, если «Зенит» не приобретет этой зимой сильного центрального защитника взамен Гараю, то не исключено, что весной эта позиция будет закрыта за счет внутренних резервов. Тем более, на левом фланге могут сыграть россияне. Как это делал Жирков в первом тайме игры с «Локомотивом», или Чернов — во втором.

КОКОРИН ВМЕСТО ДЗЮБЫ

После перерыва Луческу по обыкновению поменял практически весь состав. Поначалу остался только Молло, но потом и он уступил место Мусаеву.

А поскольку Дзюба так и остался на скамейке запасных, центрального нападающего играл Александр Кокорин. Форвард очень старался забить, однако счет так и остался не открытым. Ну, а завершит «Зенит» сбор в субботу вторым матчем с «Чанчунем», после чего сразу вылетит домой.

Сергей ЦИММЕРМАН

из Дубая.