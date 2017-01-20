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20 января 2017, 22:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Экс-защитник «Мордовии» и «Амкара» Фибель прибыл в расположение «Анжи»

Обновлено: 18:56
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Защитник «Црвены Звезды» Тома Фибель, в прошлом выступавший за саранскую «Мордовию» и пермский «Амкар», может вернуться в российскую Премьер-Лигу, сообщает Sportbox.

По информации источника, 30-летний уроженец Гваделупы, имеющий французское гражданство, присоединился к «Анжи» на сборе в Турции. Ранее главный тренер «Црвены Звезды» Миодраг Божович заявил, что у Фибеля есть предложение из РФПЛ.

Фибель перешёл из «Мордовии» в «Црвену Звезду» летом 2016 года. В текущем сезоне он провёл 10 матчей в чемпионате Сербии. После 21 тура «Црвена Звезда» идёт на первом месте в турнирной таблице чемпионата.

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