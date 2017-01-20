Итоги Палаты по разрешению споров: Скрипченко должен выплатить компенсацию «Уралу»
Как сообщает официальный сайт РФС, в пятницу, 20 января, состоялись заседания Палаты по разрешению споров РФС, на которых были приняты следующие решения.
1. Удовлетворить заявление
2. Прекратить производство по заявлению агента Лопырева А. В. о применении санкций в отношении ЗАО «ПФК «Крылья Советов» г. Самара в связи с неисполнением решения Палаты № 060−15 от 14 июля 2015 года на основании подпункта «г» пункта 2 статьи 45 Регламента РФС по разрешению споров.
3. Прекратить производство по заявлению
4. Удовлетворить заявление
НП ФК «Мордовия» г. Саранск о выплате задолженности по трудовому договору в полном объёме. Обязать НП ФК «Мордовия» г. Саранск выплатить
5. Удовлетворить заявление
НП ФК «Мордовия» г. Саранск о выплате задолженности по трудовому договору в полном объёме. Обязать НП ФК «Мордовия» г. Саранск выплатить
г. Саранск запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению НП ФК «Мордовия» г. Саранск в случае исполнения обязательств перед
6. Удовлетворить заявление
НП «ФК «Шинник» г. Ярославль о выплате задолженности по трудовому договору частично. Обязать НП «ФК «Шинник» г. Ярославль выплатить
Булия Э. А. расходы на представителя. Применить к НП «ФК «Шинник» г. Ярославль запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению НП «ФК «Шинник»
г. Ярославль в случае исполнения обязательств перед
7. Удовлетворить заявление
8. Удовлетворить заявление ОАО «ФК «Урал» г. Екатеринбург в отношении тренера по футболу Скрипченко В. В. о выплате компенсации за досрочное расторжение трудового договора в полном объеме. Обязать тренера по футболу Скрипченко В. В. выплатить ОАО «ФК «Урал» г. Екатеринбург компенсацию за досрочное расторжение трудового договора без уважительных причин и проценты за задержку выплаты. Оставить без рассмотрения встречные требования тренера по футболу Скрипченко В. В. в отношении ОАО «ФК «Урал» г. Екатеринбург о выплате задолженности по трудовому договору в соответствии с пп. «г» п. 2 и пп. «а» п. 1 ст. 44 Регламента РФС по разрешению споров.
9. Удовлетворить заявление тренера по футболу Осинькина Игоря Витальевича в отношении НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар о выплате компенсации за расторжение трудового договора, о выплате задолженности по трудовому договору частично. Обязать НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар выплатить тренеру по футболу Осинькину И. В. компенсацию за расторжение трудового договора, задолженность по компенсации за неиспользованный отпуск и компенсировать расходы по найму жилья. Обязать НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар выплатить тренеру по футболу Осинькину И. В. проценты за задержку выплат. Применить к НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар в случае исполнения обязательств перед тренером по футболу Осинькиным И. Г., установленных настоящим решением. В удовлетворении остальной части требований тренера по футболу Осинькина И. В. в отношении НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар отказать.
10. Удовлетворить заявление
11. Удовлетворить заявление тренера Алдя Б. в отношении НАО «ФК «Кубань»
г. Краснодар о выплате задолженности по трудовому договору частично. Обязать НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар выплатить тренеру Алдя Б. задолженность по заработной плате и проценты за задержку выплат. Применить к НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению НАО «ФК «Кубань» г. Г., установленных настоящим решением. В удовлетворении остальной части требований тренера Алдя Б. в отношении НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар отказать.
12. Удовлетворить заявление тренера Бордеану И. в отношении НАО «ФК «Кубань»
г. Краснодар о выплате задолженности по трудовому договору частично. Обязать НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар выплатить тренеру Бордеану И. задолженность по заработной плате и проценты за задержку выплат. Применить к НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению НАО «ФК «Кубань» г. Г., установленных настоящим решением. В удовлетворении остальной части требований тренера Бордеану И. в отношении НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар отказать.
13. Удовлетворить заявление тренера Стингачиу Д. в отношении НАО «ФК «Кубань»
г. Краснодар о выплате задолженности по трудовому договору частично. Обязать НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар выплатить тренеру Стингачиу Д. задолженность по заработной плате и проценты за задержку выплат. Применить к НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению НАО «ФК «Кубань» г. Г., установленных настоящим решением. В удовлетворении остальной части требований тренера Стингачиу Д. в отношении НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар отказать.
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