Итоги Палаты по разрешению споров: Скрипченко должен выплатить компенсацию «Уралу»

1. Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Кортавы Д. Г. в отношении Ассоциации «ФК «Луч-Энергия» г. Владивосток о выплате задолженности по премиям частично. Обязать Ассоциацию «ФК «Луч-Энергия» г. Владивосток выплатить футболисту-профессионалу Кортаве Д. Г. задолженность по премиальным выплатам и проценты за задержку выплат. Применить к Ассоциации «ФК «Луч-Энергия» г. Владивосток запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению Ассоциации «ФК «Луч-Энергия» г. Владивосток в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Кортавой Д. Г., установленных настоящим решением. В удовлетворении остальной части требований футболиста-профессионала Кортавы Д. Г. в отношении Ассоциации «ФК «Луч-Энергия» г. Владивосток отказать.

2. Прекратить производство по заявлению агента Лопырева А. В. о применении санкций в отношении ЗАО «ПФК «Крылья Советов» г. Самара в связи с неисполнением решения Палаты № 060−15 от 14 июля 2015 года на основании подпункта «г» пункта 2 статьи 45 Регламента РФС по разрешению споров.

3. Прекратить производство по заявлению футболиста-профессионала Яковлева П. В. в отношении ЗАО «ПФК «Крылья Советов» г. Самара о выплате задолженности по трудовому договору на основании подпункта «г» пункта 2 статьи 45 Регламента РФС по разрешению споров.

4. Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Маркина М. М. в отношении

НП ФК «Мордовия» г. Саранск о выплате задолженности по трудовому договору в полном объёме. Обязать НП ФК «Мордовия» г. Саранск выплатить футболисту-профессионалу Маркину М. М. задолженность по заработной плате.

5. Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Шебанова Д. О. в отношении

НП ФК «Мордовия» г. Саранск о выплате задолженности по трудовому договору в полном объёме. Обязать НП ФК «Мордовия» г. Саранск выплатить футболисту-профессионалу Шебанову Д. О. задолженность по заработной плате и премиальным выплатам за сезон 2015−2016 годов, а также проценты за задержку выплат. Применить к НП ФК «Мордовия»

г. Саранск запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению НП ФК «Мордовия» г. Саранск в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Шебановым Д. Г., установленных настоящим решением.

6. Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Булия Э. А. в отношении

НП «ФК «Шинник» г. Ярославль о выплате задолженности по трудовому договору частично. Обязать НП «ФК «Шинник» г. Ярославль выплатить футболисту-профессионалу Булия Э. А. задолженность по заработной плате и проценты за задержку выплаты заработной платы. Обязать НП «ФК «Шинник» г. Ярославль компенсировать футболисту-профессионалу

Булия Э. А. расходы на представителя. Применить к НП «ФК «Шинник» г. Ярославль запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению НП «ФК «Шинник»

г. Ярославль в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Булия Э. Г., установленных настоящим решением.

7. Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Александрова А. А. в отношении ГАУ «ФК «Чита» г. Чита о признании существенного нарушения трудового договора со стороны клуба, о выплате задолженности по трудовому договору частично. Обязать ГАУ «ФК «Чита» г. Чита выплатить футболисту-профессионалу Александрову А. А. задолженность по Соглашению о расторжении трудового договора и проценты за задержку выплат. Обязать ГАУ «ФК «Чита» г. Чита компенсировать футболисту-профессионалу Александрову А. А. расходы на представителя. Применить к ГАУ «ФК «Чита» г. Чита запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению ГАУ «ФК «Чита» г. Чита в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Александровым А. Г., установленных настоящим решением. В удовлетворении остальной части требований футболиста-профессионала Александрова А. А. в отношении ГАУ «ФК «Чита» г. Чита отказать.

8. Удовлетворить заявление ОАО «ФК «Урал» г. Екатеринбург в отношении тренера по футболу Скрипченко В. В. о выплате компенсации за досрочное расторжение трудового договора в полном объеме. Обязать тренера по футболу Скрипченко В. В. выплатить ОАО «ФК «Урал» г. Екатеринбург компенсацию за досрочное расторжение трудового договора без уважительных причин и проценты за задержку выплаты. Оставить без рассмотрения встречные требования тренера по футболу Скрипченко В. В. в отношении ОАО «ФК «Урал» г. Екатеринбург о выплате задолженности по трудовому договору в соответствии с пп. «г» п. 2 и пп. «а» п. 1 ст. 44 Регламента РФС по разрешению споров.

9. Удовлетворить заявление тренера по футболу Осинькина Игоря Витальевича в отношении НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар о выплате компенсации за расторжение трудового договора, о выплате задолженности по трудовому договору частично. Обязать НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар выплатить тренеру по футболу Осинькину И. В. компенсацию за расторжение трудового договора, задолженность по компенсации за неиспользованный отпуск и компенсировать расходы по найму жилья. Обязать НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар выплатить тренеру по футболу Осинькину И. В. проценты за задержку выплат. Применить к НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар в случае исполнения обязательств перед тренером по футболу Осинькиным И. Г., установленных настоящим решением. В удовлетворении остальной части требований тренера по футболу Осинькина И. В. в отношении НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар отказать.

10. Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Лобкарева Владимира Николаевича в отношении НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар о выплате задолженности по трудовому договору частично. Обязать НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар выплатить тренеру Стингачиу Д. задолженность по заработной плате.

11. Удовлетворить заявление тренера Алдя Б. в отношении НАО «ФК «Кубань»

г. Краснодар о выплате задолженности по трудовому договору частично. Обязать НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар выплатить тренеру Алдя Б. задолженность по заработной плате и проценты за задержку выплат. Применить к НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению НАО «ФК «Кубань» г. Г., установленных настоящим решением. В удовлетворении остальной части требований тренера Алдя Б. в отношении НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар отказать.

12. Удовлетворить заявление тренера Бордеану И. в отношении НАО «ФК «Кубань»

г. Краснодар о выплате задолженности по трудовому договору частично. Обязать НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар выплатить тренеру Бордеану И. задолженность по заработной плате и проценты за задержку выплат. Применить к НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению НАО «ФК «Кубань» г. Г., установленных настоящим решением. В удовлетворении остальной части требований тренера Бордеану И. в отношении НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар отказать.

13. Удовлетворить заявление тренера Стингачиу Д. в отношении НАО «ФК «Кубань»

г. Краснодар о выплате задолженности по трудовому договору частично. Обязать НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар выплатить тренеру Стингачиу Д. задолженность по заработной плате и проценты за задержку выплат. Применить к НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению НАО «ФК «Кубань» г. Г., установленных настоящим решением. В удовлетворении остальной части требований тренера Стингачиу Д. в отношении НАО «ФК «Кубань» г. Краснодар отказать.