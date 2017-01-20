Гончаренко: Мастерство игроков ПФК ЦСКА не может не радовать
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт. Мастерство, которое есть у футболистов московского ЦСКА, не может не радовать, заявил главный тренер армейской команды Виктор Гончаренко.
Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре, сменив на посту главного тренера команды Леонида Слуцкого. В настоящее время армейцы проводят первый в 2017 году тренировочный сбор в Испании. На 21 и 22 января у «красно-синих» запланированы товарищеские матчи против швейцарского «Волена» и польского «Пяста» из Гливице.
«Не могу сказать, что фронт работы (на сборе) обширен, но и не скажу, что мал. Есть стандартная работа. Порадовало, с какой интенсивностью работали. Было много заданий на тренировках, все схватывали очень быстро. Мастерство, которое есть у команды, не может не радовать», — сказал специалист, слова которого приводятся на официальном сайте ЦСКА.
«Кто-то очень хорошо понимает по теории,
Первый тренировочный сбор ЦСКА в Кампоаморе, начавшийся 10 января, завершится 22-го. Второй сбор команды пройдет также в Кампоаморе с 26 января по 7 февраля.
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