Гончаренко: Мастерство игроков ПФК ЦСКА не может не радовать

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре, сменив на посту главного тренера команды Леонида Слуцкого. В настоящее время армейцы проводят первый в 2017 году тренировочный сбор в Испании. На 21 и 22 января у «красно-синих» запланированы товарищеские матчи против швейцарского «Волена» и польского «Пяста» из Гливице.

«Не могу сказать, что фронт работы (на сборе) обширен, но и не скажу, что мал. Есть стандартная работа. Порадовало, с какой интенсивностью работали. Было много заданий на тренировках, все схватывали очень быстро. Мастерство, которое есть у команды, не может не радовать», — сказал специалист, слова которого приводятся на официальном сайте ЦСКА.

«Кто-то очень хорошо понимает по теории, кто-то по видео, а кого-то надо водить за руку. Что касается молодежи, то очень важно, чтобы они понимали свое место на поле: что делать в атаке и в обороне. Кому-то достаточно просто на пальцах объяснить. Хороши любые средства, чтобы добиться цели. Молодые всегда должны присутствовать, чувствовать, что могут попасть в первую команду. Они привносят свою динамику и азарт в тренировки, что тоже очень важно. Всегда люблю заниматься с молодыми футболистами, из них можно лепить что угодно», — добавил Гончаренко.

Первый тренировочный сбор ЦСКА в Кампоаморе, начавшийся 10 января, завершится 22-го. Второй сбор команды пройдет также в Кампоаморе с 26 января по 7 февраля.