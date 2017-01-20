Как «Зенит» заработал больше «Интера» и чемпиона Англии

Международная аудиторская компания Deloitte опубликовала исследование о доходах футбольных клубов в сезоне-2015/16. В ежегодном отчёте учитывались доходы от трансляций и коммерции, а также выручка в день матча, а вот суммы, полученные за счёт трансферов, не вошли. Кстати, впервые за 20 лет истории Money League в топ-20 попал российский клуб.



«Зенит» прибыльнее «Лестера»

В прошлом сезоне «Зенит» заработал € 196,5 млн и занял 17-е место в списке самых прибыльных футбольных команд мира. Однако не всё так радужно в петербургском королевстве: по показателям matchday и broadcast «Зенит» — худший в топ-20. Всего € 10 млн клуб смог заработать в день матча, тогда как забытый болельщиками «Интер», у которого в городе есть сильный конкурент, заработал в полтора раза больше, а занимает только 18-е место по этому показателю. Продажа телевизионных прав тоже не принесла «Зениту» много денег — всего € 40 млн, тот же «Лестер’в Англии без Лиги чемпионов заработал € 126 млн, а это лишь 13-й показатель.



На 17-ю строчку «Зенит» взобрался благодаря мощным спонсорским контрактам — это 74% дохода клуба, € 145 млн. Как рассказал «Чемпионату» президент «Зенита» Александр Дюков в феврале 2016-го, в последнее время доходы клуба, получаемые не от «Газпрома», существенно возросли. Кроме группы компаний «Газпром» у петербургской команды есть ещё 25 спонсоров.

Доходы не зависят от качества игры. Проверено «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» провёл не самый удачный сезон с Луи ван Галом, но всё равно впервые за 11 лет сместил мадридский «Реал» с первого места. Возвращение в Лигу чемпионов, новые контракты с adidas и Chevrolet, бешеные доходы от телетрансляций в Англии (хотя и «всего» 7-й показатель в мире), а также лучший показатель продаж во время игр (в среднем € 4,7 млн за матч) — и красный клуб из Манчестера побил все рекорды, заработав почти € 689 млн за сезон. «Барса» и «Реал» (2-е и 3-е место) отстали ненамного и до последнего шли почти вровень — € 620,2 и € 620,1 млн соответственно.



«Манчестер Юнайтед» — лидер по коммерческим доходам и продажам во время матчей: в прошлом сезоне американские владельцы клуба получили € 364 и € 137,5 млн за каждый сегмент.



АПЛ — самая дорогая лига

Новый сезон — новый рекорд. 20 клубов из Money League вместе заработали € 7,4 млрд. Почти половину этих денег (€ 3,18 млрд) заработали восемь клубов из Англии. Единственными дебютантами топ-20, кроме «Зенита», стали «Вест Хэм» и «Лестер», а вслед за ними в очереди расположились «Ньюкасл», «Саутгемптон» и «Эвертон». Всё это благодаря невероятным суммам от прав на телетрансляции — достаточно скромный по английским меркам «Тоттенхэм» зарабатывает по этому показателю столько же, сколько суперклуб «Бавария», а «Вест Хэм» — намного больше дортмундской «Боруссии» и чуть меньше «ПСЖ». В новом сезоне англичане заработают ещё больше благодаря новым контрактам, и в следующем исследовании клубы из АПЛ могут занять все 10 мест из 20. Однако лидером по доходам от телетрансляций стал мадридский «Реал» — € 227 млн.

Примера — самая популярная у болельщиков

«Барса» и «Реал» всё ещё самые популярные клубы в мире. У каталонцев больше всего подписчиков в «Фейсбуке» и «Инстаграме», а у мадридцев — в «Твиттере». Неудивительно, ведь здесь играют самые популярные игроки мира Месси и Роналду. Кстати, португалец недавно стал первым спортсменом в мире, набравшим 200 млн читателей во всех социальных сетях.



Что будет дальше

Аналитики компании Deloitte ожидают, что в следующем сезоне футбольные клубы снова побьют все рекорды и заработают около € 8 млрд. В этом Европе могут помочь развивающиеся с экономической точки зрения футбольные страны: Бразилия, США, Индия и Китай. Уровень доходов клубов в бразильской Серии А составляет от 7 до 84 млн (напомню, что трансферы здесь не учитываются), а в чемпионате Китая — от 15 до 60 млн. Если местные бизнесмены продолжат вливать деньги в развитие китайского футбола, то уже в следующем исследовании Money League мы сможем увидеть «Шанхай СИПГ» или «Тяньцзинь Цюаньцзянь».