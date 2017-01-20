Шелия: Поняли, что, пока пенальти не забьют, арбитр от «Уфы» не отстанет

В ворота «Уфы» был назначен неоднозначный пенальти, который вызвал недовольство со стороны российской команды. Удар с 11-метровой отметки не удался, но арбитр сказал перебить пенальти, и игрок соперника его реализовал.



«Однозначно там пенальти не было, дикое решение судьи. Спорили долго, но это не помогло. В итоге пробили 11-метровый. Не забили — тогда судья принял решение, чтобы ударили ещё раз… После этого все поняли, что, пока не забьют, арбитр от нас не отстанет. Я впервые в жизни видел такое, если честно… Хотя смотрел ролики, в которых судья и по три раза назначал пенальти», — сказал Шелия.