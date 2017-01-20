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«Я бы точно не смог поехать играть в Китай, даже если бы мне предложили больше деньги. Я думаю, что это другой мир, и говорю это честно. Конечно, китайские клубы могут предложить сумасшедшие деньги, к примеру, как Карлосу Тевесу, но такой выбор будет неуважением к себе и своей карьере. В Европе много хороших игроков, которые готовы сделать такой выбор, и это не будет плохо для футбола, просто у каждого есть свои ценности, ради которых он живет», — сказал Боккетти.

Переезд в китайский чемпионат аргентинского нападающего Карлоса Тевеса — футбольное событие, которое потрясло Боккетти в 2016 году больше всего. «С такой зарплатой он после завершения карьеры может стать президентом какой- нибудь страны», — сказал игрок «Спартака».

Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком в мировом футболе, в декабре подписав контракт с китайским клубом «Шанхай Шеньхуа». По данным британской газеты Daily Mail, теперь его зарплата составляет 615 тысяч фунтов стерлингов в неделю.