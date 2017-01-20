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20 января 2017, 20:11 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФС обязал тренера Скрипченко выплатить «Уралу» компенсацию за разрыв контракта

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала белорусского тренера Вадима Скрипченко выплатить компенсацию «Уралу» за досрочный разрыв контракта с екатеринбургским клубом. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Специалист возглавил Урал в сентябре 2015 года а 1 ноября 2016-го после матча чемпионата страны с Тереком (1:4) подал в отставку. Увеличить
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Скрипченко возглавил «Урал» в сентябре 2015 года, а 1 ноября 2016-го после матча чемпионата страны с «Тереком» (1:4) подал в отставку. Через два дня белорусский специалист принял предложение самарских «Крыльев Советов». Президент «Урала» Григорий Иванов, недовольный поведением специалиста, заявил, что клуб будет требовать с тренера через РФС причитающуюся сумму за разрыв контракта, которая равняется зарплате за три месяца.

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