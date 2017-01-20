Незасчитанная победа. «Зенит» забил дважды, но не обыграл узбекский «Локо»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Впервые все полевые

Пять игр за пять дней, которые изначально стояли в плане, «Зенит» в итоге не сыграл: встречу с молодежкой ташкентского «Локомотива» в четверг отменили. Оставили в расписании только пятничный матч с основным составом.

В старте у Мирчи Луческу впервые вместе все полевые новички: Сергей Зуйков, Эрнани, Ибрагим Цаллагов и Йоан Молло. А еще Михаил Кержаков первый раз за сбор с первых минут.

Кстати, среди всех футболистов «Зенита» только Кержаков уже играл против этого «Локомотива»: семь лет назад на том же поле рядом со стрелковым центром Михаил провел 45 минут, заменив в перерыве Дмитрия Бородина.

В заявке «Локомотива» знакомо лишь одно имя, но знают его даже некоторые игроки «Зенита» — речь о Марате Бикмаеве. Капитан сборной Узбекистана провел в России восемь лет, выступал за «Крылья», «Рубин», «Спартак-Нальчик» и «Аланию». Звезды уровня Александра Филимонова, который играл в Ташкенте семь лет назад, сейчас нет. Разве что фамилия Махарадзе цепляет — но у опорника Кахи никакой родственной связи с комментатором и артистом Котэ.

«Ибрагим, shoot!»

Бикмаева в первом тайме практически не видно, остальных футболистов ташкентского клуба тоже. Другое дело Жулиано и Молло, движки зенитовской атаки: француз прорывается по флангу, простреливает, но бразилец не замыкает.

Проблема в завершении у Цаллагова: выход один на один — но своевременного удара от защитника нет. Зато моментально реагирует Луческу: «Ибрагим, shoot!» Зенитовцы играют в стрелковом клубе, тут логично по воротам именно стрелять.

Позже на действия Цаллагова свистком и флажком реагирует боковой судья: экс-футболист «Крыльев» добивает мяч в пустые, но из офсайда. Оттуда же забивает Олег Шатов, а Лука Джорджевич не может забить, потому что попадает не во «вне игры», а в штангу.

В перерыве черногорский форвард и еще девять человек уходят, остается лишь Молло. Но исчезают острота и моменты. У «Локо» ни того, ни другого весь матч. Лучший шанс тратит Павел Могилевец: ему бы забить победный мяч, чтобы взбодриться и поднять шансы на официальную игровую практику — а получается только удар чуть выше перекладины.

Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Данни, Жозе Маурисио, Артем Дзюба и Александр Кержаков — они смотрят этот матч и наверняка уже знают, что сыграют в субботу с китайцами из «Чанчунь Ятай». С ними у «Зенита» вышло веселее всех: проигрывали 0:2, перевернули за тайм в 5:2. Луческу решил и в последний день дубайского сбора сыграть: повторить лучшую тренировку из тех, что уже были.