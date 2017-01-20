Дубль Иванова не спас «Терек» от поражения в матче с «Лехией»
В контрольном матче на сборе в Турции «Терек» провёл контрольный матч с «Лехией», которая после 20 туров занимает второе место в таблице чемпионата Польши, набрав столько же очков, сколько и занимающая первое место «Ягеллония».
Грозненская команда в прошедшей игре потерпела поражение со счётом 3:4.
К 48-й минуте подопечные Рашида Рахимова проигрывали с разницей в три мяча. На 55-й минуте Олег Иванов один мяч отыграл, при счёте 1:4 на 74-й минуте отличился Ризван Уциев, а до минимального разрыв в счёте сократил на 90-й минуте Иванов, сумевший оформить дубль.
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