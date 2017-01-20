Александр Кокорин: Узнаю о Дзюбе все больше нового
Нападающий «Зенита» — о ходе сбора в ОАЭ.
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— Как поживают ваши пальцы, о которых недавно всем рассказал Артем Дзюба и даже назвал вас «Мозолью»?
— До сих пор мучаюсь. У Молло вот даже пришлось бутсы забрать (смеется). Хорошо, что у него размер ноги большой. Спасает меня.
— Выходит, Дзюба на ваш счет не шутил?
— Ну как не шутил: у меня мозоли
— Вы и на тренировках друг другу в плане шуток спуску не даете. И при этом еще делите один номер. Там обмен колкостями тоже продолжается.
— Нас действительно поселили на этом сборе вместе. Хочешь, не хочешь — узнаем друг о друге все больше нового, поэтому и поводов для шуток стало больше (смеется).
— Эти сборы в «Зените» даются труднее или легче, чем летние?
— Ну с летних, как известно, меня в
— Как вам такое количество матчей?
— Отлично! В любом случае, лучше играть, набирать так практику, чем через бег. С другой стороны, надо выкладываться по полной, и на тренировках и в матчах. А поскольку это первый сбор — еще немного тяжеловато.
— В первые дни, значит, было еще тяжелее?
— В отпуске выполнял определенную тренировочную программу, поэтому ничего, полегче, чем бывает на этом этапе.
— «Зенит» живет и работает практически в пустыне. Как к этому относитесь?
— Хорошо, что все рядом. Отель, поля, море. Для нас это лучше всего. Думаю, из этих соображений дубайская база и выбиралась.
— С ташкентским «Локомотивом» вы отыграли второй тайм, причем на позиции центрфорварда. Чувствовалось, что очень старались забить, но не удалось. Расстроились?
— Забить всегда хочется. Что касается позиции, в «Зените» не так часто играю чистого нападающего. Хотя очень люблю эту позицию.
— Следите ли за трансферными новостями в РФПЛ?
— Конечно. Есть большие трасферы и вообще интересно кто куда переходит. Но окно еще открыто, время есть, поэтому и новости наверняка еще будут.
— Есть такой трансфер, который вас больше всего впечатлил?
— Дайте секундочку… Раз сразу такой не всплывает, значит нет такого.
Сергей ЦИММЕРМАН
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