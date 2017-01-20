Селюк: Взяв моих игроков, «Томь» сможет бороться на равных со «Спартаком»

На прошлой неделе Селюк заявил о готовности помочь «Томи», столкнувшейся с серьёзными финансовыми проблемами, предложив им бесплатно шестерых молодых иностранцев в возрасте до 21 года. В «Томи» отметили, что могут взять некоторых игроков Селюка на сбор, однако основной проблемой в этой ситуации является то, что томский клуб в настоящее время не может регистрировать новичков, открытие регистрации напрямую зависит от финансирования, тогда как у клуба есть многомесячные задолженности.



«Сегодня «Зенит» сыграл вничью с ташкентским «Локомотивом». В составе «Локомотива» сыграли три молодых ивуарийца, и «Локомотив» ни в чём не уступил сопернику. Это мои футболисты 19−20 лет, талантливые ребята. В «Томь» могут прийти футболисты не хуже. Если «Томь» возьмёт шестерых игроков такого плана, то сможет бороться на равных не только с «Зенитом», но и со «Спартаком», — сказал Селюк «Чемпионату».