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20 января 2017, 19:27 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Селюк: Взяв моих игроков, «Томь» сможет бороться на равных со «Спартаком»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что «Томь» будет играть на равных с лидерами российского футбола, если сможет заявить его игроков.

На прошлой неделе Селюк заявил о готовности помочь «Томи», столкнувшейся с серьёзными финансовыми проблемами, предложив им бесплатно шестерых молодых иностранцев в возрасте до 21 года. В «Томи» отметили, что могут взять некоторых игроков Селюка на сбор, однако основной проблемой в этой ситуации является то, что томский клуб в настоящее время не может регистрировать новичков, открытие регистрации напрямую зависит от финансирования, тогда как у клуба есть многомесячные задолженности.

«Сегодня «Зенит» сыграл вничью с ташкентским «Локомотивом». В составе «Локомотива» сыграли три молодых ивуарийца, и «Локомотив» ни в чём не уступил сопернику. Это мои футболисты 19−20 лет, талантливые ребята. В «Томь» могут прийти футболисты не хуже. Если «Томь» возьмёт шестерых игроков такого плана, то сможет бороться на равных не только с «Зенитом», но и со «Спартаком», — сказал Селюк «Чемпионату».

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