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20 января 2017, 19:12 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Покупателем 49% «ИК «Технопромэкспорт» стал президент ЦСКА Гинер, сделка состоялась

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости/Прайм. Покупателем 49% уставного капитала ООО «Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт» (ИК ТПЭ, дочерняя структура госкорпорации «Ростех») выступил президент футбольного клуба ЦСКА бизнесмен Евгений Гинер, сделка уже состоялась, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Ростеха».

Ранее в пятницу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что согласовала приобретение 49% уставного капитала ИК ТПЭ, возможный покупатель при этом не назывался.

В пресс-службе «Ростеха» сообщили, что покупателем стал Гинер. «Сделка состоялась, инвестор внес средства в акционерный капитал компании», — отметили в пресс-службе.

В октябре газета «Коммерсант» сообщала со ссылкой на источник, что Гинер подал заявку в ФАС на приобретение 49% ИК ТПЭ, которая заключила контракт на строительство ТЭС в Иране. Издание отмечало, что ИК ТПЭ, созданная в октябре 2015 года, с уставным капиталом 40,6 миллиона рублей, имеет филиал в Иране, а в проекте строительства иранской ТЭС «Хормозган» мощностью 1,4 ГВт в Бендер-Аббасе выступает в качестве подрядчика. Для строительства этой ТЭС Россия предоставит межгосударственный кредит в 1,2 миллиарда евро.

Как поясняли газете в ИК ТПЭ, Гинер привлечен в качестве частного инвестора, чтобы увеличить капитализацию компании и оперативно приступить к реализации иранского проекта. Помимо этой инжиниринговой компании «Ростех» контролирует еще две одноименные компании, ОАО и ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт».

«Технопромэкспорт» — российская строительная компания полного цикла, реализующая проекты строительства «под ключ», реконструкцию и модернизацию энергетических объектов, включая тепловые, гидроэлектростанции, ВИЭ, объекты электросетевого комплекса и инфраструктуры, а также нефтегазовой и химической промышленности. ТПЭ был основан в 1955 году, в 2009 году вошел в состав «Ростеха».

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