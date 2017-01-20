«Крылья Советов» сыграли вничью с румынским «Пандурием»

В составе самарской команды голами отметились Берат Садик и Джанни Бруно.



Контрольный матч



«Крылья Советов» (Самара, Россия) — «Пандурий» (Тыргу-Жиу, Румыния) — 2:2 (1:1)

Голы: 41 (0:1, с пенальти); Садик, 43 (1:1, с пенальти); Бруно, 56 (2:1); 85 (2:2).



«Крылья Советов» (первый тайм): Лория, Бато, Гаджибеков, Гоцук, Божин, Кленкин, Кирица, Чочиев, Визнович, Мбакогу, Садик.



«Крылья Советов» (второй тайм): Лория (Шильников, 60), Родич, Надсон, Таранов, Маргасов, Ятченко, Башкиров, Зинков, Паскуато, Бруно, Корниленко.