«Зенит» играет вничью и готовит новые трансферы

Луческу готов к расставаниям

Сегодня «Зенит» проводил предпоследний спарринг на сборах в Дубае, а тем временем появилась информация, что петербургский клуб собирается нынешней зимой расстаться с пятью-шестью игроками. В общем-то, это не удивительно, учитывая, что по количеству футболистов состав команды Мирчи Луческу перегружен, на некоторых позициях в основной обойме больше, чем нужно, приблизительно одинаковых по классу конкурентов. Между тем, сине-бело-голубым по-прежнему требуется усиление парой новичков высокого уровня под максимальные задачи, включая топового центрального защитника. Значит, расставание с «лишними» игроками неизбежно. Другое дело, что в «Зените» наверняка будут тянуть со сделками до последнего дня трансферного окна, стремясь получить максимальную выгоду от продажи.



По окончании первой части сезона главный тренер Мирча Луческу встретился с патроном клуба Алексеем Миллером для обсуждения в том числе селекционных задач. СМИ сообщали, что руководитель пообещал румыну хотя бы двух новичков зимой. Теперь понятно: зимних покупок будет больше. «Зенит» уже пополнили голкипер Андрей Лунёв, защитники Ибрагим Цаллагов и Сергей Зуйков, полузащитники Эрнани и Йоан Молло, и на этом экс-чемпионы России не остановились. Следующая цель — игрок в центр обороны. Если Миллер и Луческу действительно договорились о двух новичках, то, по всей видимости, речь шла именно о дорогих, реально нагружающих бюджет трансферах с прицелом на будущую Лигу чемпионов. В частности, о центральном защитнике. Однако создаётся впечатление, что приобретение пары топовых фигур — это только часть серьёзного плана Луческу по масштабному обновлению команды. Оно началось прошлым летом (Новосельцев, Мак, Жулиано), продолжается в межсезонье (Лунев, Цаллагов, Эрнани, Молло), а третий этап запланирован на лето 2017-го. Луческу готов избавляться от ветеранов, часто травмирующихся футболистов и тех, кто просто не вписывается в его систему игры. Тут возможны самые неожиданные для болельщиков тренерские решения.



По имеющимся данным, в число этих пяти-шести игроков, которых нет в планах Луческу, входят Николас Ломбертс, Жозе Маурисио, Павел Могилевец и Александр Рязанцев. Последний вообще отправился на сбор с фарм-клубом сине-бело-голубых. Ломбертс сам просит клуб отпустить его, тренер дал добро, однако «Зенит» до сих пор не дождался интересного предложения по защитнику сборной Бельгии. В услугах Маурисио заинтересованы «Фиорентина», «Бордо» и «Ницца», вспоминают о бразильце и на родине. Дальше тоже вопрос переговоров. Могилевец с нескольких попыток не сумел закрепиться в основе родного «Зенита», тогда как через «Рубин» он попал в сборную России, а с «Ростовом» взял серебро РФПЛ и пробился в Лигу чемпионов. Жизнь убеждает, что Павлу просто необходимо сменить команду, иначе он рискует деградировать как футболист. Но готовы ли те же «Рубин» с «Ростовом» или кто-то другой в России потратиться на Могилевца, а «Зенит» — пойти на уступки?



Что касается остальных двоих, то это, скорее всего, Лука Джорджевич и Вукашин Йованович. Держать в запасе легионеров при лимите неразумно. Тем более у Джорджевича стало больше конкурентов после покупки Йоана Молло и возвращения в строй залечившего травму Мигеля Данни. А Йовановича, которого тренер фарм-клуба Владислав Радимов называл не менее сильным игроком, чем Мартин Шкртел времён выступления словака за «Зенит», ещё летом думали отдать в аренду «Оренбургу», да что-то не срослось. Как вариант серб может вернуться до конца сезона в «Црвену Звезду».

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