Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28499732/
20 января 2017, 19:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Самедов: Ребята в «Спартаке» встретили потрясающе, все очень дружелюбные

Полузащитник сборной России Александр Самедов, перешедший из «Локомотива» в «Спартак», в интервью клубной пресс-службе поделился первыми впечатлениями о пребывании в стане красно-белых.

32-летний футболист сегодня провёл первые тренировки с командой на сборе в ОАЭ.

«Отлично, всё здорово, сразу же две тренировки! Условия великолепные. Команда великолепная. Работается хорошо. Всё очень нравится. Главное для меня за ближайшие дни — поймать ритм и как можно быстрее обрести нужные кондиции. Это на сегодня самое важное. Честно скажу: устал сильно. Надеюсь, уже завтра будет полегче. Начинать всегда непросто.

Как встретили ребята? Потрясающе! Все очень дружелюбные. Во время двусторонки я в основном взаимодействовал с Глушаковым? Так получалось, что чаще всего мы оказывались неподалеку друг от друга. Вероятно, по старой памяти. Кстати, и в автобусе мы сидим вместе. Похоже, Денис это кресло для меня забронировал», — поведал Самедов.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Спартаковцы кувырками поздравили с днём рождения Леонида Трахтенберга

Вечерняя тренировка московского «Спартака» на сборе в Абу-Даби началась с того, что все встали в круг и поздравили с днём рождения директора департамента по связям с общественностью клуба Леонида Трахтенберга, которому 20 января исполнилось 69 лет.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России