Самедов: Ребята в «Спартаке» встретили потрясающе, все очень дружелюбные

32-летний футболист сегодня провёл первые тренировки с командой на сборе в ОАЭ.



«Отлично, всё здорово, сразу же две тренировки! Условия великолепные. Команда великолепная. Работается хорошо. Всё очень нравится. Главное для меня за ближайшие дни — поймать ритм и как можно быстрее обрести нужные кондиции. Это на сегодня самое важное. Честно скажу: устал сильно. Надеюсь, уже завтра будет полегче. Начинать всегда непросто.



Как встретили ребята? Потрясающе! Все очень дружелюбные. Во время двусторонки я в основном взаимодействовал с Глушаковым? Так получалось, что чаще всего мы оказывались неподалеку друг от друга. Вероятно, по старой памяти. Кстати, и в автобусе мы сидим вместе. Похоже, Денис это кресло для меня забронировал», — поведал Самедов.