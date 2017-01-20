Самедов: Ребята в «Спартаке» встретили потрясающе, все очень дружелюбные
Полузащитник сборной России Александр Самедов, перешедший из «Локомотива» в «Спартак», в интервью клубной
пресс-службе поделился первыми впечатлениями о пребывании в стане красно-белых.
32-летний футболист сегодня провёл первые тренировки с командой на сборе в ОАЭ.
«Отлично, всё здорово, сразу же две тренировки! Условия великолепные. Команда великолепная. Работается хорошо. Всё очень нравится. Главное для меня за ближайшие дни — поймать ритм и как можно быстрее обрести нужные кондиции. Это на сегодня самое важное. Честно скажу: устал сильно. Надеюсь, уже завтра будет полегче. Начинать всегда непросто.
Как встретили ребята? Потрясающе! Все очень дружелюбные. Во время двусторонки я в основном взаимодействовал с Глушаковым? Так получалось, что чаще всего мы оказывались неподалеку друг от друга. Вероятно, по старой памяти. Кстати, и в автобусе мы сидим вместе. Похоже, Денис это кресло для меня забронировал», — поведал Самедов.
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