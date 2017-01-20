Миранчук и «Локо»: почему все может кончиться скандалом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«СЭ» стали известны детали этой детективной истории. Что выберет Миранчук?

АГЕНТ В ИСПАНИИ, ГЕРКУС ЛЕТИТ К ИГРОКУ.

В январе в офис клуба пришел один из представителей Миранчука с документом, в котором содержалась просьба футболиста — уволить его по собственному желанию. В «Локомотиве» отказались регистрировать заявление, поскольку у агента не было доверенности от игрока.

Вскоре «Локо» получил повторное требование — уже заказным письмом. До 23 января железнодорожники будут находиться на сборе в Испании, и судьба хавбека будет решена до 26-го — даты начала второго этапа подготовки к весенней части сезона. В настоящее время один из агентов Миранчука, который представляет контору Павла Андреева, находится в расположении команды в Марбелье — командировка, вероятно, связана с контролем за процессом финальной стадии переговоров. Туда же вылетел и президент красно-зеленых Илья Геркус.

КАК АЛЕКСЕЯ УВОДЯТ ИЗ «ЛОКО».

Пока же напомним ключевые положения этой истории. Соглашение Миранчука заканчивается в конце года, «Локо» предложил продлить трудовые отношения. Условия — зарплата около 1,8 миллиона евро плюс 2 миллиона евро подъемных.

При этом на полузащитника достаточно претендентов. С официальной заявкой — 3 миллиона евро за трансфер — обратился «Рубин», с «Локомотивом» контактировали «Зенит» и «Краснодар». Их предложения хавбеку сопоставимы по гонорару игрока, но превышают то, что дают железнодорожники, в части подъемных выплат, которые, по всей видимости, достанутся агентам.

В контракте футболиста с «Локо» указана сумма отступных, составляющая более 20 миллионов евро. Заплатив ее, потенциальный работодатель, может забрать Миранчука в любой из трансферных периодов — хоть завтра.

Но есть и другой путь — не платить эти 20 миллионов.

Если хавбек при посредничестве агентов обращается в клуб, то, вероятно, рассчитывает на возможность ухода в правовом поле, в соответствии с Регламентом РФС по статусу и трансферам. С момента заключения последнего контракта Алексея с «Локомотивом» прошло три года и, таким образом, защищенный период для клуба (составляющий три года с даты вступления в силу трудового договора, заключенного между профессиональным ФК и футболистом до достижения последним возраста 28 лет) закончился. Это позволяет игроку расторгнуть контракт без наступления дисциплинарных последствий. Но есть условие — уведомить «Локо» надо было «в течение 15 календарных дней после последнего официального матча спортивного сезона» — то есть еще в мае прошлого года.

В данном случае, в случае разрыва договора не обойтись без дисциплинарных и финансовых последствий. В первом случае речь пойдет о дисквалификации на срок от одного до трех месяцев.

Финансовая компенсация будет зависеть уже от условий личного контракта — возможно, в нем предусмотрена сумма штрафа за разрыв соглашения с клубом в одностороннем порядке. Кроме того, есть риск наступлений последствий (закрытие ближайших трансферных окон) для новой команды полузащитника — предполагается, что именно она склонила игрока к прекращению договора.

При любом раскладе разрыв контракта приведет к суду и возможному разбирательству не только на уровне РФС, но и в ФИФА. Поступив так, Лассана Диарра (правда, это происходило в рамках защищенного периода), получил по полной программе — дисквалификация и штраф в 10 миллионов евро, который не отдал до сих пор. Когда-то оглушительным скандалом закончилась история ухода Дмитрия Сычева со «Спартаком».

Расчет представителей Миранчука, вероятно, на то, что штраф от ФИФА, если он будет, все равно окажется меньше, чем зарплата, подъемные и агентские от нового клуба футболиста. Расчет «Локо» — на то, что зависимость игрока от его представителей все же не столь велика.