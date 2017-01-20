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20 января 2017, 18:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Хусаинов: Решение судьи перебить пенальти в ворота «Уфы» попахивает криминалом

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов высказался о ситуации с судейством в контрольном матче между «Уфой» и румынским «ЧФР Клуж» (0:2).

В ворота «Уфы» был назначен неоднозначный пенальти, который вызвал недовольство со стороны российской команды. Удар с 11-метровой отметки отразил Гиорги Шелия, но арбитр велел перебить пенальти, и игрок соперника его реализовал.

«При подлёте мяча в штрафную площадь защитник находился чуть-чуть впереди, а позиция судьи была не очень хорошей. Я бы на его месте не свистнул, это явно надуманное нарушение. Поэтому остановка игры и тем более назначение пенальти никак не вяжутся с логикой игры. Чтобы увидеть подобный эпизод как нарушение, надо очень сильно захотеть. Защитник правил не нарушал — нарушали, скорее, против него.

Второй момент с перебитым пенальти уже попахивает судейским криминалом. Позиция «будем бить пенальти до тех пор, пока не забьём» откатывает нас в те времена, когда не было даже видеомагнитофонов. Старшие коллеги рассказывали о временах, когда творился судейский беспредел: назначали пенальти, которых нет и которые били, пока не забьют. Может, у арбитра был живой интерес к результату этой игры… Судейство было очень непрофессиональным.

Видимо, произошло, как у нас в союзные времена. Как-то меня вызывали на Петровку на «Череповецкое дело». Тогда все команды собирались на сборы в Сочи. Команда из Череповца приехала, провела сборы, а потом в бухгалтерию привезла бумаги, по которым якобы сыграла товарищеские матчи. За контрольные матчи футболистам выдавали по 40 рублей премиальных. Меня вызвали, а я вообще такую игру не судил. Выяснилось, что администратор клуба узнавал, какие судьи живут на сборе, а потом вписывал их в протокол матча, чтобы в бухгалтерии было основание для выдачи премиальных. Такой был распил бюджета. Может, и тут что-то такое, Румыния недалеко ушла", — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.

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