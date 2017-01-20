Хусаинов: Решение судьи перебить пенальти в ворота «Уфы» попахивает криминалом
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов высказался о ситуации с судейством в контрольном матче между «Уфой» и румынским «ЧФР Клуж» (0:2).
В ворота «Уфы» был назначен неоднозначный пенальти, который вызвал недовольство со стороны российской команды. Удар с 11-метровой отметки отразил Гиорги Шелия, но арбитр велел перебить пенальти, и игрок соперника его реализовал.
«При подлёте мяча в штрафную площадь защитник находился
Второй момент с перебитым пенальти уже попахивает судейским криминалом. Позиция «будем бить пенальти до тех пор, пока не забьём» откатывает нас в те времена, когда не было даже видеомагнитофонов. Старшие коллеги рассказывали о временах, когда творился судейский беспредел: назначали пенальти, которых нет и которые били, пока не забьют. Может, у арбитра был живой интерес к результату этой игры… Судейство было очень непрофессиональным.
Видимо, произошло, как у нас в союзные времена.
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