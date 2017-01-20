Агент: Клаессон не принял решения о переходе в ФК «Краснодар» или любой другой клуб
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт, Артем Калинин. Полузащитник шведского «Эльфсборга» Виктор Клаессон не принял решение относительно своего будущего, он может остаться в своем клубе до лета, сообщил агентству «Р-Спорт» представитель футболиста Пер Юнссон.
Ранее шведские СМИ сообщили, что 25-летний Клаессон близок к подписанию контракта с «Краснодаром» и вскоре прилетит в город для знакомства с инфраструктурой клуба.
«Виктор еще не принял решения о своем будущем, — сказал Юнссон по телефону. — Рано говорить о том, что он
Клаессон является воспитанником «Вернамо», за который выступал с 2008 по 2011 год. С 2012 года он выступает за «Эльфсборг», из которого начал призываться в сборную Швеции.