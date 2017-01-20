Агент: Клаессон не принял решения о переходе в ФК «Краснодар» или любой другой клуб

Ранее шведские СМИ сообщили, что 25-летний Клаессон близок к подписанию контракта с «Краснодаром» и вскоре прилетит в город для знакомства с инфраструктурой клуба.

«Виктор еще не принял решения о своем будущем, — сказал Юнссон по телефону. — Рано говорить о том, что он вот-вот подпишет с кем-то контракт. Мы действительно ведем переговоры с “Краснодаром”. Однако Клаессоном интересуются и другие клубы из других стран. Мы подумаем, какой вариант будет лучшим для него. Возможно, мы дождемся большого летнего трансферного окна, а в январе не будем торопить события».

Клаессон является воспитанником «Вернамо», за который выступал с 2008 по 2011 год. С 2012 года он выступает за «Эльфсборг», из которого начал призываться в сборную Швеции.