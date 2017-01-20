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20 января 2017, 18:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Мойзес: ЦСКА сделал предложение, мы обсуждаем его с руководством «Коринтианса»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Защитник «Коринтианса» Роберто Мойзес сообщил, что его агенты ведут переговоры с бразильским клубом после предложения о трансфере со стороны ЦСКА.

«От ЦСКА поступило предложение, мои агенты ведут переговоры с руководством “Коринтианса”. Я счастлив в нынешнем клубе, но всё что угодно может произойти, давайте подождём», — цитирует Мойзеса Jornal Floripa.

В прошлом сезоне 22-летний игрок на правах аренды выступал за «Байю» во втором по силе дивизионе чемпионата Бразилии. За 36 матчей он забил один гол. По истечении аренды футболист вернулся в «Коринтианс». Также бразильские СМИ сообщали, что в приобретении Мойзеса заинтересован «Спартак».

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