Мойзес: ЦСКА сделал предложение, мы обсуждаем его с руководством «Коринтианса»

«От ЦСКА поступило предложение, мои агенты ведут переговоры с руководством “Коринтианса”. Я счастлив в нынешнем клубе, но всё что угодно может произойти, давайте подождём», — цитирует Мойзеса Jornal Floripa.



В прошлом сезоне 22-летний игрок на правах аренды выступал за «Байю» во втором по силе дивизионе чемпионата Бразилии. За 36 матчей он забил один гол. По истечении аренды футболист вернулся в «Коринтианс». Также бразильские СМИ сообщали, что в приобретении Мойзеса заинтересован «Спартак».