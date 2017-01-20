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20 января 2017, 18:30 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА просмотрит нападающего Джафара

Обновлено: 18:38
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

ЦСКА на первом зимнем сборе в испанском Кампоаморе планирует просмотреть в товарищеских матчах нападающего Джафара, сообщает официальный «твиттер» московского клуба.

Более подробной информации об игроке нет.

21 января в Кампоаморе «армейцы» встретятся со швейцарским «Воленом», а 22 января сыграют против польского «Пяста».

Первый сбор ЦСКА продлится до 22 января. Второй сбор пройдёт с 26 января по 7 февраля, третий — с 11 по 25 февраля. Между сборами у игроков будет по три выходных дня. С 28 февраля красно-синие будут тренироваться в Москве.

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