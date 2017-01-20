ЦСКА просмотрит нападающего Джафара
ЦСКА на первом зимнем сборе в испанском Кампоаморе планирует просмотреть в товарищеских матчах нападающего Джафара, сообщает официальный «твиттер» московского клуба.
Более подробной информации об игроке нет.
21 января в Кампоаморе «армейцы» встретятся со швейцарским «Воленом», а 22 января сыграют против польского «Пяста».
Первый сбор ЦСКА продлится до 22 января. Второй сбор пройдёт с 26 января по 7 февраля, третий — с 11 по 25 февраля. Между сборами у игроков будет по три выходных дня. С 28 февраля
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter