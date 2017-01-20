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20 января 2017, 18:16 | Футбол: Премьер-лига | РБК-Спорт

СМИ анонсировали уход из «Зенита» пяти-шести футболистов

Обновлено: 18:30
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

«Зенит» во время зимней трансферной кампании планирует расстаться с несколькими футболистами. В том числе клуб не рассчитывает на игроков сборной России Александра Рязанцева и Павла Могилевца.

Зенит во время зимней трансферной кампании планирует расстаться с несколькими футболистами. В том числе клуб не рассчитывает на игроков сборной России Александра <span class=error>Рязанцева</span> и Павла <span class=error>Могилевца</span>. Увеличить
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Тренер «Зенита» Мирча Луческу не намерен включать в состав в весенней части сезона Павла Могилевца, Александра Рязанцева и Николаса Ломбертса. Об этом сообщает «Спорт день за днем» со ссылкой на свой источник.

Рязанцев половину прошлого сезона провел на правах аренды в «Урале». Перед началом нынешнего сезона полузащитник вернулся в «Зенит», однако, восстановившись после травмы, не провел ни одного матча.

Рязанцев в данный момент тренируется с «Зенитом-2» в Испании, и Луческу не рассчитывает на него во второй части сезона. Могилевец также не проходил в основу в первой половине сезона, и клуб намерен найти ему другую команду.

Кроме Рязанцева и Могилевца, «Зенит» может покинуть игрок дубля Никита Саламатов. Интерес к этому игроку проявляют несколько клубов РФПЛ.

Французские клубы «Бордо» и «Ницца» проявляют интерес к бразильскому полузащитнику Маурисио, который перешел в «Зенит» в январе 2016 года. Контракт Маурисио с «Зенитом» действует до 2019 года. В этом сезоне он провел за санкт-петербургский клуб 20 матчей.

Решение о трансфере Николаса Ломбертса будет принято после того, как «Зенит» определится с покупкой нового футболиста на позицию центрального защитника. Сам бельгиец не раз говорил о том, что хотел бы вернуться в Европу.

Также «Зенит» может расстаться с игроками дубля Александром Васютиным и Алексеем Евсеевым.

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