СМИ анонсировали уход из «Зенита» пяти-шести футболистов
«Зенит» во время зимней трансферной кампании планирует расстаться с несколькими футболистами. В том числе клуб не рассчитывает на игроков сборной России Александра Рязанцева и Павла Могилевца.
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Тренер «Зенита» Мирча Луческу не намерен включать в состав в весенней части сезона Павла Могилевца, Александра Рязанцева и Николаса Ломбертса. Об этом сообщает «Спорт день за днем» со ссылкой на свой источник.
Рязанцев половину прошлого сезона провел на правах аренды в «Урале». Перед началом нынешнего сезона полузащитник вернулся в «Зенит», однако, восстановившись после травмы, не провел ни одного матча.
Рязанцев в данный момент тренируется с «Зенитом-2» в Испании, и Луческу не рассчитывает на него во второй части сезона. Могилевец также не проходил в основу в первой половине сезона, и клуб намерен найти ему другую команду.
Кроме Рязанцева и Могилевца, «Зенит» может покинуть игрок дубля Никита Саламатов. Интерес к этому игроку проявляют несколько клубов РФПЛ.
Французские клубы «Бордо» и «Ницца» проявляют интерес к бразильскому полузащитнику Маурисио, который перешел в «Зенит» в январе 2016 года. Контракт Маурисио с «Зенитом» действует до 2019 года. В этом сезоне он провел за
Решение о трансфере Николаса Ломбертса будет принято после того, как «Зенит» определится с покупкой нового футболиста на позицию центрального защитника. Сам бельгиец не раз говорил о том, что хотел бы вернуться в Европу.
Также «Зенит» может расстаться с игроками дубля Александром Васютиным и Алексеем Евсеевым.
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