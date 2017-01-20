Во время зимнего перерыва в чемпионате России «красно-черные» расстались с двумя футболистами основного состава: вратарем Александром Селиховым и защитником Георгием Джикией. Оба были проданы лидирующему в чемпионате московскому «Спартаку». По сообщениям в СМИ, трансфер Селихова обошелся «красно-белым» в 250 миллионов рублей, чуть меньше «Спартак» заплатил за Джикию.

«Лучше сказать иначе: это наша стратегия, — заявил Маслов, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что выращивать и продавать — это кредо пермского клуба. — Причем единственно возможная в сегодняшних реалиях. Думаю, что цивилизованной альтернативы пермскому пути просто нет. По крайней мере для провинциального клуба. Так, трансфер Александра Селихова стал рекордной сделкой за всю историю «Амкара».

«О трансферах Селихова и Джикии пресса писала в последнее время немало, и я могу сказать, что она оперировала цифрами, которые близки к истине. Что, кстати, свидетельствовало как об относительно открытом характере переговоров, так и о реальных рыночных ценах, которые в них фигурировали. При этом трансферы Селихова и Джикии были громкими, но не единственными для “Амкара” в последнее время», — добавил собеседник агентства.