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20 января 2017, 18:02 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Спартаковцы кувырками поздравили с днём рождения Леонида Трахтенберга

Вечерняя тренировка московского «Спартака» на сборе в Абу-Даби началась с того, что все встали в круг и поздравили с днём рождения директора департамента по связям с общественностью клуба Леонида Трахтенберга, которому 20 января исполнилось 69 лет.

Как сообщает корреспондент 'Чемпионата Григорий Телингатер, в его честь все футболисты сделали по кувырку.

Редакция «Чемпионата» присоединяется к поздравлениям и желает Леониду Трахтенбергу крепкого здоровья, удачи и успехов в работе!

Спартак М
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