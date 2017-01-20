Спартаковцы кувырками поздравили с днём рождения Леонида Трахтенберга
Вечерняя тренировка московского «Спартака» на сборе в
Абу-Даби началась с того, что все встали в круг и поздравили с днём рождения директора департамента по связям с общественностью клуба Леонида Трахтенберга, которому 20 января исполнилось 69 лет.
Как сообщает корреспондент 'Чемпионата Григорий Телингатер, в его честь все футболисты сделали по кувырку.
Редакция «Чемпионата» присоединяется к поздравлениям и желает Леониду Трахтенбергу крепкого здоровья, удачи и успехов в работе!
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter