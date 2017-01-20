Спартаковцы кувырками поздравили с днём рождения Леонида Трахтенберга

Как сообщает корреспондент 'Чемпионата Григорий Телингатер, в его честь все футболисты сделали по кувырку.



Редакция «Чемпионата» присоединяется к поздравлениям и желает Леониду Трахтенбергу крепкого здоровья, удачи и успехов в работе!