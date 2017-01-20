«Зенит» сыграл вничью в контрольном матче с ташкентским «Локомотивом»

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Завершилась игра вничью со счётом 0:0.



Для подопечных Мирчи Луческу этот матч стал последним на этом сборе. Петербургская команда сыграла вничью с «Айнтрахтом» Ф (0:0) и «Видеотоном» (1:1), а также обыграла «Чанчунь Ятай» (5:2) и «Сохар» (14:1). Ближайший официальную игру «Зенит» проведёт 16 февраля с бельгийским «Андерлехтом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.