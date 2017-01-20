«Зенит» в числе богатейших клубов Европы
Авторитетная консалтинговая компания Deloitte выпустила традиционное исследование, посвященное заработкам футбольных клубов Европы.
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Юбилейный двадцатый выпуск «Money League» посвящен сезону-2015/16. Доходы клубов ранжированы по трем основным статьям — заработки в день матча (билеты, кейтеринг
7 ФАКТОВ, КОТОРЫЕ МЫ УЗНАЛИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ.
БОГАТЫЕ ПРОДОЛЖАЮТ УВЕЛИЧИВАТЬ СВОЙ ОТРЫВ.
Продолжает увеличиваться разрыв между возможностями
СЕМЬ МИЛЛИАРДОВ — НЕ ПРЕДЕЛ.
Общий заработок топ-20 футбольных
ДОХОДЫ «МЮ» ВЫРОСЛИ В 6 РАЗ ЗА 20 ЛЕТ.
В самом первом исследовании, проводимом 20 лет назад, победу, как и сейчас, одержал «Манчестер Юнайтед». В сезоне 1996/97 его доходы превысили 88 миллионов фунтов стерлингов. Заработки «красных дьяволов» за 20 лет выросли почти в шесть раз.
«БОЛЬШАЯ ПЯТЕРКА» И РОССИЯ.
19 из 20 клубов — представители так называемой футбольной «Большой пятерки» чемпионатов — Англии, Испании, Германии, Франции и Италии. Единственное исключение второй год подряд из России — речь, как вы понимаете, идет, о «Зените», занявшем 17-е место среди футбольных толстосумов. Удержаться на достигнутых высотах в этом сезоне клубу из
ЧТО ОЖИДАЕТ «ЗЕНИТ» ДАЛЬШЕ?
После запуска стадиона на Крестовском острове «Зенит» может подняться на новый уровень благодаря увеличению выручки в день матча. Пока же питерцы — единственный клуб в исследовании, у кого коммерческая выручка, формируемая прежде всего за счет спонсоров, переваливает за 60 процентов общего дохода. У «Зенита» эта доля составляет почти 75 процентов.
ДЕБЮТАНТЫ ИЗ ЛЕСТЕРА.
Впервые за все время существования данного рейтинга в Топ-20 попала главная сенсация прошлого сезона — английский «Лестер». Основу доходов чемпиона Англии составила
А ЧТО ЖЕ КИТАЙ?
Deloitte обращает внимание и на чемпионаты других конфедераций, исследуя перспективы клубов до 2030 года. Лидером здесь является, конечно же, Китай. Заметим, что исследование проводилось еще до ковровой трансферной селекции китайских клубов последнего полугодия. Следом с существенным отрывом идут чемпионаты Бразилии и MLS. А вот в развитие клубов из чемпионатов ЮАР, Индии, Японии и Австралии Deloitte на данном этапе не верит.
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