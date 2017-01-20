«Зенит» в числе богатейших клубов Европы

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Юбилейный двадцатый выпуск «Money League» посвящен сезону-2015/16. Доходы клубов ранжированы по трем основным статьям — заработки в день матча (билеты, кейтеринг и т. д. ), продажа ТВ-прав с призовыми (включая участие клубов в международных турнирах), а так же коммерческая выручка.

7 ФАКТОВ, КОТОРЫЕ МЫ УЗНАЛИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ.

БОГАТЫЕ ПРОДОЛЖАЮТ УВЕЛИЧИВАТЬ СВОЙ ОТРЫВ.

Продолжает увеличиваться разрыв между возможностями топ-команд и «средним классом». Даже команды, попавшие в нижнюю часть списка, с каждым годом все больше уступают первой пятерке клубов-олигархов.

СЕМЬ МИЛЛИАРДОВ — НЕ ПРЕДЕЛ.

Общий заработок топ-20 футбольных клубов-олиграхов впервые в истории футбола превысил семь миллиардов евро. 42,5% доходов относятся к коммерческим, 39,4% — к выручке за счет ТВ и призовых, 18,1% — к заработкам в день матча. Благодаря ТВ-контрактам, начавшим действовать с этого сезона, рекорд будет побит уже в следующем году, и скорее всего доходы Топ-20 превысят уже восемь миллиардов евро.

ДОХОДЫ «МЮ» ВЫРОСЛИ В 6 РАЗ ЗА 20 ЛЕТ.

В самом первом исследовании, проводимом 20 лет назад, победу, как и сейчас, одержал «Манчестер Юнайтед». В сезоне 1996/97 его доходы превысили 88 миллионов фунтов стерлингов. Заработки «красных дьяволов» за 20 лет выросли почти в шесть раз.

«БОЛЬШАЯ ПЯТЕРКА» И РОССИЯ.

19 из 20 клубов — представители так называемой футбольной «Большой пятерки» чемпионатов — Англии, Испании, Германии, Франции и Италии. Единственное исключение второй год подряд из России — речь, как вы понимаете, идет, о «Зените», занявшем 17-е место среди футбольных толстосумов. Удержаться на достигнутых высотах в этом сезоне клубу из Санкт-Петербурга будет сложно. Не секрет, что выручка от внутреннего ТВ-рынка в России ничтожна, и львиную долю доходов «Зенит» в этом разделе получил за счет выступлений в Европе.

ЧТО ОЖИДАЕТ «ЗЕНИТ» ДАЛЬШЕ?

После запуска стадиона на Крестовском острове «Зенит» может подняться на новый уровень благодаря увеличению выручки в день матча. Пока же питерцы — единственный клуб в исследовании, у кого коммерческая выручка, формируемая прежде всего за счет спонсоров, переваливает за 60 процентов общего дохода. У «Зенита» эта доля составляет почти 75 процентов.

ДЕБЮТАНТЫ ИЗ ЛЕСТЕРА.

Впервые за все время существования данного рейтинга в Топ-20 попала главная сенсация прошлого сезона — английский «Лестер». Основу доходов чемпиона Англии составила ТВ-выручка, благодаря победе в первенстве принесшая 75% всего заработка «лисиц». Сохранит ли «Лестер» место в Топ-20 — вопрос открытый. С одной стороны, добавятся доходы от Лиги чемпионов. С другой — повторить прошлогодний успех в чемпионате не представляется возможным.

А ЧТО ЖЕ КИТАЙ?

Deloitte обращает внимание и на чемпионаты других конфедераций, исследуя перспективы клубов до 2030 года. Лидером здесь является, конечно же, Китай. Заметим, что исследование проводилось еще до ковровой трансферной селекции китайских клубов последнего полугодия. Следом с существенным отрывом идут чемпионаты Бразилии и MLS. А вот в развитие клубов из чемпионатов ЮАР, Индии, Японии и Австралии Deloitte на данном этапе не верит.