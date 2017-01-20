Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28498011/
20 января 2017, 16:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Джамбулатов стал вице-президентом «Анжи»

Сегодня, 20 января, президент «Анжи» Осман Кадиев назначил Зайдина Джамбулатова на пост вице-президента клуба, который уже работал на этой должности в 1999—2000 годы и в 2010 году.

В числе прочих обязанностей Джамбулатова — курирование вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью, развитием детско-юношеского футбола и инфраструктурой махачкалинского клуба.

«Я рад вернуться в родной для себя клуб и приложу максимум усилий для развития “Анжи”. Это наше общее дело, мы одна большая семья. У Османа Кадиева много позитивных идей, которые будем стараться воплотить в жизнь», — цитирует Джамбулатова пресс-служба «Анжи».

Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России