Джамбулатов стал вице-президентом «Анжи»
Сегодня, 20 января, президент «Анжи» Осман Кадиев назначил Зайдина Джамбулатова на пост
вице-президента клуба, который уже работал на этой должности в 1999—2000 годы и в 2010 году.
В числе прочих обязанностей Джамбулатова — курирование вопросов, связанных с
«Я рад вернуться в родной для себя клуб и приложу максимум усилий для развития “Анжи”. Это наше общее дело, мы одна большая семья. У Османа Кадиева много позитивных идей, которые будем стараться воплотить в жизнь», — цитирует Джамбулатова
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