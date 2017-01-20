Джамбулатов стал вице-президентом «Анжи»

В числе прочих обязанностей Джамбулатова — курирование вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью, развитием детско-юношеского футбола и инфраструктурой махачкалинского клуба.



«Я рад вернуться в родной для себя клуб и приложу максимум усилий для развития “Анжи”. Это наше общее дело, мы одна большая семья. У Османа Кадиева много позитивных идей, которые будем стараться воплотить в жизнь», — цитирует Джамбулатова пресс-служба «Анжи».