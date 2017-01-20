Футболист «Спартака» Давыдов приступил к тренировкам в общей группе
АБУ-ДАБИ, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболист московского «Спартака» Денис Давыдов на первом зимнем учебно-тренировочном сборе команды приступил к тренировкам в общей группе.
Первый зимний сбор «Спартака» проходит в
В текущем сезоне нападающий сыграл за «Спартак» в четырех матчах чемпионата России и одной игре Кубка страны. Также форвард провел 17 матчей за «Спартак-2» в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), забив шесть голов.
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