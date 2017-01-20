Футболист «Спартака» Давыдов приступил к тренировкам в общей группе

Первый зимний сбор «Спартака» проходит в Абу-Даби и начался 18 января. 21-летний Давыдов первые два дня сбора тренировался по индивидуальной программе из-за простуды.

В текущем сезоне нападающий сыграл за «Спартак» в четырех матчах чемпионата России и одной игре Кубка страны. Также форвард провел 17 матчей за «Спартак-2» в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), забив шесть голов.