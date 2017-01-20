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20 января 2017, 16:49 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Спартака» Давыдов приступил к тренировкам в общей группе

АБУ-ДАБИ, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболист московского «Спартака» Денис Давыдов на первом зимнем учебно-тренировочном сборе команды приступил к тренировкам в общей группе.

Первый зимний сбор «Спартака» проходит в Абу-Даби и начался 18 января. 21-летний Давыдов первые два дня сбора тренировался по индивидуальной программе из-за простуды.

В текущем сезоне нападающий сыграл за «Спартак» в четырех матчах чемпионата России и одной игре Кубка страны. Также форвард провел 17 матчей за «Спартак-2» в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), забив шесть голов.

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