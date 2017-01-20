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20 января 2017, 16:46 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Фиорентина» проведет переговоры с «Зенитом» по Маурисио и Нету

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Итальянская «Фиорентина» на следующей неделе проведет переговоры с «Зенитом» о возможном переходе футболистов российской команды Маурисио и Луиша Нету. Об этом ТАСС сообщили в агентстве, представляющем интересы обоих игроков.

В пятницу портал Footmercat сообщил, что французские «Ницца» и «Бордо» заинтересованы в приобретении Маурисио.

«Французские клубы не проявляли интерес к Маурисио, зато предметный разговор о переходе игрока у нас идет с итальянской “Фиорентиной”. Более того, команда хочет заполучить еще и Луиша Нету. На следующей неделе их агент прилетит на переговоры с руководством “Зенита” о возможности перехода футболистов. На сегодняшний момент мы даем не более 50%, что игроки покинут команду, так как официального предложения от итальянского гранда еще не поступало, клуб контактировал только с нами», — рассказали в агентстве, представляющем интересы Маурисио и Нету.

Бразильский полузащитник Маурисио провел за «Зенит» в текущем сезоне 20 игр во всех турнирах, в которых забил два мяча и выполнил одну голевую передачу. Португальский защитник Нету сыграл за российскую команду в 23 матчах, не отметившись в них результативными действиями. Контракт обоих футболистов, согласно порталу Transfermarkt, действует до лета 2019 года.

После 17 туров чемпионата России «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в активе 35 баллов. Отставание от первого места, на котором расположился московский «Спартак», составляет пять очков. Чемпионат страны петербургская команда возобновит гостевым матчем со столичным ЦСКА 4 марта.

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