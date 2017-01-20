Агент: По контракту Рыжикова от клуба хотим конкретики, Сергей заслужил уважение

Соглашение 36-летнего вратаря с «Рубином» истекает 31 мая 2017 года.



«Сергей Рыжиков находится на сборах с “Рубином”, спокойно тренируется и дёргаться никуда не собирается. В клубе говорили, что хотят продлить с ним контракт. Действующее соглашение истекает летом 2017 года, но пока о продлении предметного диалога не было. На сколько “Рубин” хочет продлить Рыжикова, тоже сказать не могу.



Пока официальных предложений по новому контракту не поступало. Хочется, чтобы обо всём сказали прямо, ведь Сергей столько лет играет в составе казанского клуба, прошёл огонь, воду и медные трубы и заслужил уважительное отношение», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.