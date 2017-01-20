Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28497572/
20 января 2017, 16:45 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Агент: По контракту Рыжикова от клуба хотим конкретики, Сергей заслужил уважение

Алексей Сафонов, агент вратаря «Рубина» Сергея Рыжикова, рассказал, что переговоров о продлении контракта его клиента с руководством казанского клуба пока не было.

Соглашение 36-летнего вратаря с «Рубином» истекает 31 мая 2017 года.

«Сергей Рыжиков находится на сборах с “Рубином”, спокойно тренируется и дёргаться никуда не собирается. В клубе говорили, что хотят продлить с ним контракт. Действующее соглашение истекает летом 2017 года, но пока о продлении предметного диалога не было. На сколько “Рубин” хочет продлить Рыжикова, тоже сказать не могу.

Пока официальных предложений по новому контракту не поступало. Хочется, чтобы обо всём сказали прямо, ведь Сергей столько лет играет в составе казанского клуба, прошёл огонь, воду и медные трубы и заслужил уважительное отношение», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Агент: Вратарь Рыжиков хочет продлить контракт с «Рубином» на два года

Агент: Вратарь Рыжиков хочет продлить контракт с «Рубином» на два года

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Голкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков хочет продлить контракт с клубом на два года. Об этом ТАСС сообщил агент 36-летнего футболиста Алексей Сафонов.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России