Защитник «Динамо» Дьяков находится на просмотре в «Анжи»
По информации «Чемпионата», защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков находится на просмотре в «Анжи».
Футболист присоединился к махачкалинцам, которые готовятся ко второй части сезона РФПЛ в Турции.
Нынешний сезон Виталий Дьяков начинал в «Томи», за которую провёл 14 матчей и забил 1 гол. У томичей остались долги перед футболистом. Ранее РФС обязал «Томь» рассчитаться с Дьяковым, а также запретил клубу регистрировать новых игроков.
Контракт Виталия Дьякова с «Динамо» действует до лета 2018 года.
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