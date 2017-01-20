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20 января 2017, 16:44 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Защитник «Динамо» Дьяков находится на просмотре в «Анжи»

По информации «Чемпионата», защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков находится на просмотре в «Анжи».

Футболист присоединился к махачкалинцам, которые готовятся ко второй части сезона РФПЛ в Турции.

Нынешний сезон Виталий Дьяков начинал в «Томи», за которую провёл 14 матчей и забил 1 гол. У томичей остались долги перед футболистом. Ранее РФС обязал «Томь» рассчитаться с Дьяковым, а также запретил клубу регистрировать новых игроков.

Контракт Виталия Дьякова с «Динамо» действует до лета 2018 года.

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