Защитник «Динамо» Дьяков находится на просмотре в «Анжи»

Футболист присоединился к махачкалинцам, которые готовятся ко второй части сезона РФПЛ в Турции.



Нынешний сезон Виталий Дьяков начинал в «Томи», за которую провёл 14 матчей и забил 1 гол. У томичей остались долги перед футболистом. Ранее РФС обязал «Томь» рассчитаться с Дьяковым, а также запретил клубу регистрировать новых игроков.



Контракт Виталия Дьякова с «Динамо» действует до лета 2018 года.