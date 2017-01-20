Агент: вратарь Рыжиков хочет продлить контракт с "Рубином" на два года

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Действующий контракт Рыжикова с «Рубином» истекает летом текущего года. Ранее в СМИ появилась информация, что казанский клуб хочет предложить Рыжикову продлить контракт. В пятницу стало известно, что «Рубин» летом может приобрести вратаря махачкалинского «Анжи» Александра Беленова.

«В принципе, он не против продлить контракт, это он сразу подчеркнул, хочет на два года. Первостепенно он остался бы в “Рубине”, но все зависит от того, нужен ли он клубу. Сам он не будет бегать и просить оставить его в команде», — сказал Сафонов.

«Были разговоры со стороны руководства “Рубина”, что они хотят продлить контракт, но конкретики пока никакой. Думаю, что инициатива должна исходить от клуба, ведь вратарь не должен бегать и просить продлить. Когда клуб скажет приезжать, тогда приедем и будем обсуждать», — добавил агент.

Рыжиков выступает за «Рубин» с 2008 года. В текущем сезоне вратарь сыграл за казанский клуб в 17 матчах чемпионата России.