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20 января 2017, 15:25 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Защитник «Арсенала» Горбатюк отправится с «Томью» на первый сбор

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что на первый сбор команды отправится защитник тульского «Арсенала» Александр Горбатюк.

Как сообщает источник, из потенциальных новичков «Томи» только Горбатюк отправится в Турцию за счет клуба — проживание остальных оплатят агенты, с которыми сейчас согласовываются данные вопросы.

В текущем сезоне Горбатюк провел 16 матчей за «Арсенал» в РФПЛ. Ранее стало известно, что тульский клуб выставил защитника на трансфер.

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