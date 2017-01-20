Суарес спрашивал: «Как ты смог жить в России?»

Он любит математику и фильмы Чарли Чаплина, не понимает, зачем нужны дорогие машины, и очень хочет в будущем работать бухгалтером. На техничного уругвайского полузащитника нет компромата, зато именно с ним связана чуть ли не самая популярная легенда «Краснодара».



В 2012 году Сергей Галицкий заинтересовался южноамериканским, и особенно аргентинским, футболом. Ему якобы нравились открытый стиль, страсть, атакующая смелость и оборонительная бесшабашность. В условиях нехватки времени просмотр матчей совмещался с занятиями спортом на беговой дорожке. Так получалось, что президент «Краснодара» довольно часто попадал на игры «Лануса», в составе которого его впечатлил молодой, крошечный, щуплый, но смелый и очень умный футболист. В один из дней Галицкий решил: именно этот парень нужен клубу. Переговоры были проведены напрямую и чуть ли не в течение пары дней.



— Вы слышали эту легенду?

— Тысячу раз, — закрывает глаза Маурисио. — Нет в команде такого человека, который бы не подколол меня и не вспомнил про беговую дорожку. Ну, значит, всё было действительно так. Тем более о переходе я разговаривал по телефону лично с президентом «Краснодара». Галицкий сказал, что я ему нравлюсь как игрок.



— Он объяснил — чем?

— Да я сам не понял, чем мог привлечь. Забивал мало, голевые передачи отдавал редко и ничем особенным выделялся. Хотя ещё до этого на меня выходил «Рубин». Но такой конкретной заинтересованности я не почувствовал, да и не хотел так далеко уезжать. Но в случае с «Краснодаром» звонок президента не оставил выбора. Галицкий меня всегда удивлял.



— Недавно мы узнали историю, что Галицкий, гуляя по городу, лично толкал заглохшую машину («ВАЗ-2109») первому встречному водителю. Верите?

— Конечно. Галицкий окружает людей заботой, постоянно спрашивает, всё ли у игроков хорошо, мы можем обратиться к нему с любым вопросом. Ещё меня поразило, когда он начал дарить нашим жёнам цветы после матчей. Такого мы не видели ни в одном клубе.



«Я играл с Суаресом в детстве. Его очень критиковали»

— Ваша жена прошла с вами все этапы карьеры?

— Абсолютно. Мы ведь были соседями, жили через дом, встречались на улице, но сдружились годам к 16. Начали гулять, чаще общаться и с тех пор не расстаёмся. Она очень смелая. Я вот, например, сомневался, ехать ли в Россию, но получил ответ: «Не думай отказываться, это хорошее приключение».



— Луис Суарес описывал примерно такую же историю. У вас с ним было похожее детство?

— Насколько я помню, он был хулиганом.



— И совсем бедным парнем, который с детства работал, играл в футбол и прогуливал школу.

— Знаете, Уругвай считается самым благополучным местом в Южной Америке — у нас хорошие экономические связи в США, чуть ниже безработица, но люди всё равно зарабатывают небольшие деньги. Мама занимала должность в городской администрации в Монтевидео, папа работал на фабрике — мы не бедствовали, но денег хватало лишь на самые простые вещи. С другой стороны, родители могли следить за моим развитием, вкладывать в образование. Я хорошо закончил школу и поступил в университет, чтобы в будущем стать бухгалтером. Вызов в молодёжную сборную и попадание в «Насьональ» учёбу, конечно, прервали, но я обязательно получу диплом и стану работать по специальности.



— Странный выбор: почему не агентом или тренером?

— Нет-нет, это не моё. Очень нервная, неспокойная работа, ты имеешь дело с разными людьми, всегда находишься на виду. А бухгалтер просто и спокойно делает что-то для людей, для своего города. Мне этого достаточно.



— Ещё одно переплетение вас и Суареса — это «Насьональ».

— Мы прошли всю структуру клуба. Когда Луис играл в команде U17, то я был в U14. Он в U20, я — в U17. Он в основе — я в дубле. Часто случалось, что мы играли двусторонки за разные команды.



— Он сильно выделялся?

— Считалось, конечно, что игрок хороший, но ничего необычного мы не видели. Болельщики Суареса и вовсе критиковали, он очень часто не использовал шансы. Наверное, только один из пяти забивал. Трибуны его освистывали. «Насьональ» ведь продал Луиса в «Гроннинген» всего-то чуть дороже полумиллиона евро. В дальнейшем он именно что сделал сам себя.



— Вы хоть раз общались после «Насьоналя»?

— Я хорошо дружу с Себастьяном Коатесом и однажды приехал к нему в гости в Ливерпуль. Тогда Луис пригласил нас к себе домой, расспрашивал о личном. Он не знал о «Краснодаре», интересовался этим клубом, но больше его впечатлила моя адаптация: «Как ты смог так легко заиграть в России»? Я объяснил, что живу в довольно тёплом городе, играю в клубе с развитой инфраструктурой. Суарес, на самом деле, совсем не ведёт себя как звезда. Он очень спокойный, проводит всё время с семьей, просто всегда зажигается на поле.



— Что вы почувствовали, когда он укусил Кьеллини?

— Что безумные ошибки случаются у всех людей, особенно когда ты бьёшься за свою страну. Мы ведь выиграли тот матч. В Уругвае его очень поддерживали Луиса, пресса и не думала его критиковать. Это ведь герой нации, лучший футболист последних 20 лет и, возможно, лучший за всю историю. А тот укус и санкции… Вы же сами понимаете: несмотря на весь ажиотаж, Луиса тут же подписала «Барселона».



— В вашей карьере были сумасшедшие поступки?

— Один. Удаление в финале Кубка России с «Ростовом». Я просто потерял мяч и хотел отнять его у Виталия Дьякова, но неудачно подкатился. Мне было очень неудобно перед командой….

«Смолов — лучший игрок России. Он готов к топ-клубу»

— Правда, что почти за четыре года в России на вас так и не выходили из сборной Уругвая?

— Ничего не было, даже интереса. У нас в стране не следят за РФПЛ, считают её недостойной внимания. И даже если ты побеждаешь в Лиге Европы «Боруссию», то внимание скорее обратят на футболиста, который играет, например, в составе аутсайдера Серии А. Но играть в сборной — моя мечта.

— Примете предложение этого аутсайдера из Италии?

— Точно нет. В Краснодаре великолепные условия, мы играем в интересный футбол, у команды есть стиль и цель, которая пока не достигнута. Не вижу причин уходить. А что касается сборной — может, стоит чуть ярче заявить о себе в Еврокубках. Но пока что надо победить «Фенербахче», очень серьёзного соперника.



— Почему ровного года назад «Краснодар» развалился в игре со «Спартой»?

— Во многом из-за российского климата, не позволяющего играть в футбол почти три месяца. Но тут ничего не изменить, нужно спокойно подстраиваться. С каждым годом у нас всё больше опыта, поэтому, надеюсь, с «Фенербахче» сыграем иначе.



— Многие связывают неудачи «Краснодара» с чересчур атакующей стратегией и неумением менять игру по ходу.

— Со «Спартой» у нас были хорошие моменты, счёт мог изменяться и в другую сторону. Мне нравилась наша игра при Олеге Кононове, но Игорь Шалимов пытается добавить в неё быстроты. Надеюсь, всё получится, как он задумал, и мы сумеем пройти и в Лиге Европы, и «Урал» в Кубке России, и победить «Спартак» в первом матче после паузы.



— В Москве «Краснодар» проиграл как-то слишком просто.

— «Спартак» был на кураже, у них многое получалось. Так бывает. В новом матче хотим взять реванш у лидера и продолжить от матча к матчу приближаться к первому месту. Но я не люблю прогнозировать, что будет дальше.



— Похоже, минимум до лета в «Краснодаре» остаётся Смолов.

— Он точно лучший игрок России. Его влияние и на поле, и в раздевалке очень важно. Сейчас он на пике форме и, понятно, хочет уйти в сильный клуб, пока есть много предложений. Другое дело, откуда эти предложения. Мы будем очень рады, если он останется, забьёт ещё много голов и перейдёт в по-настоящему топ-команду. Он к этому готов.



— Замечаю, что вы часто общаетесь с Маратом Измайловым, который обедает именно за столом с южноамериканцами.

— Марат — умный и хороший человек. Он чуть-чуть знает португальский, но мы разговариваем на английском. С Измайловым можно говорить о чём угодно: о футболе, на отвлечённые темы. Он рассказывает про «Порту», «Спортинг», свою карьеру. Не буду передавать содержание, но с ним очень интересно.

«Мне не интересны машины и мода»

— Как вы ещё развлекаетесь на сборах?

— Вот, кино смотрю. Это свежий Вуди Аллен, «Светская жизнь». Мне нравятся хорошие фильмы.



— Назовите пятёрку любимых.

— «Побег из Шоушенка», его все смотрели, по-моему. «Крёстный отец». «Таинственная река» Клинта Инствуда с Шоном Пенном, «Касабланка» — старое кино с актрисой Ингрид Бергман, фильмы Чапли Чаплина — это великая классика.



— Хороший набор. Что читаете?

— Хочу познакомиться с Достоевским. Вот когда прочту — скажу своё мнение.



— Ари в выходной развлёкся иначе. Арендовал «Ламборджини». Вы на такое способны?

— Точно нет. Мне совсем не интересны машины, быстрая езда, мода, дорогая одежда.

— Какой у вас автомобиль?

— Да вы же будете смеяться. Лучше не пишите. Самый простой, на котором ездят все сотрудники клуба («Хёндай Солярис». — Прим. ред.). Меня он полностью устраивает, еду себе спокойно.



— На что вы можете потратить большие деньги?

— На фейерверк. Это красиво. На Новый год мы купили три огромных «торта», еле дотащили до дома и устроили шоу. Оно запомнится.



— Чего вам не хватает в России?

— Семьи. Родителей, братьев. Они работают, могут приезжать лишь раз в несколько месяцев. Ну ничего, в Уругвае я строю для всех них большой дом, куда точно вернусь после окончания карьеры, буду работать бухгалтером — и всё у нас будет спокойно и хорошо.