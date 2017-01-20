Пресс-атташе: Беленов может уйти, но «Анжи» готов оставить его в команде
Руководитель
пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов подтвердил, что голкипер Александр Беленов, которым интересуется «Рубин», может покинуть команду.
Руководство готово оставить футболиста, но при условии понижения зарплаты.
«Переговоры ведутся между потенциальным клубом и непосредственно самим игроком. Если Александр найдёт себе клуб, “Анжи” достойно его проводит. “Рубин”? Вероятно, казанцы вышли на Беленова, учитывая ситуацию. Существует вероятность, что Александр покинет клуб, но если голкипер пойдёт на определённые условия, то “Анжи” готов оставить вратаря такого калибра. Речь идёт о понижении зарплаты», — сказал Даганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
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