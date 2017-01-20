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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28495930/
20 января 2017, 15:16 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Григорий Иванов: Беленов в «Урале»? Впервые слышу

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что ему ничего не известно о переходе голкипера «Анжи» Александра Беленова.

Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, что Беленов уже летом пополнит состав «Рубина», а до конца текущего сезона будет защищать цвета уральской команды.

— Появилась информация о том, что вратарь «Анжи» Александр Беленов может перейти в «Рубин», а из «Рубина» сразу же в аренду «Урала». Так ли это на самом деле?

— Не знаю. Я впервые об этом слышу. Если какая-то информация появится, наша пресс-служба сразу же ее опубликует. (Любовь КОНЯЕВА).

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