Григорий Иванов: Беленов в «Урале»? Впервые слышу

Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, что Беленов уже летом пополнит состав «Рубина», а до конца текущего сезона будет защищать цвета уральской команды.

— Появилась информация о том, что вратарь «Анжи» Александр Беленов может перейти в «Рубин», а из «Рубина» сразу же в аренду «Урала». Так ли это на самом деле?