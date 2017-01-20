Григорий Иванов: Беленов в «Урале»? Впервые слышу
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что ему ничего не известно о переходе голкипера «Анжи» Александра Беленова.
Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, что Беленов уже летом пополнит состав «Рубина», а до конца текущего сезона будет защищать цвета уральской команды.
— Появилась информация о том, что вратарь «Анжи» Александр Беленов может перейти в «Рубин», а из «Рубина» сразу же в аренду «Урала». Так ли это на самом деле?
— Не знаю. Я впервые об этом слышу. Если
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