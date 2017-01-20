Крупин: ФК «Ростов» ведет переговоры с новыми спонсорами, в том числе для Лиги Европы
Футбольный клуб «Ростов» продолжает переговоры с потенциальными спонсорами команды, в том числе возможным титульным спонсором для Лиги Европы, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор клуба Владимир Крупин.
По ходу прошлого сезона неоднократно сообщалось о долгах «Ростова» перед футболистами и тренерами, а минувшим летом Российский футбольный союз (РФС) накладывал на клуб запрет на регистрацию игроков за просроченные выплаты по задолженностям и трансферам.
«Переговоры со спонсорами ведутся, но такие вещи любят тишину, поэтому не стану оглашать никаких подробностей, — сказал Крупин по телефону. — Это же касается и титульного спонсора для выступления в Лиге Европы, но, конечно, мы, в первую очередь, будем действовать в рамках регламентов УЕФА».
Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов в декабре заявил, что руководство области проведет переговоры с главой прекратившей спонсирование «Ростова» «Группы Агроком» Иваном Саввиди.
«Не знаю, откуда у вас такая информация. Впервые слышу о таких переговорах», — сказал Крупин.
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