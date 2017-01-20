Шатов: Цаллагов доказал, что может заинтересовать сильные клубы, как «Зенит»

«С Цаллаговым я знаком давно, ещё по молодёжной сборной. Своей игрой в Самаре он доказал, что может заинтересовать такие сильные команды, как “Зенит”. Я думаю, всё у него получится, потому что парень с характером, трудолюбивый. Молло — индивидуально сильный футболист, который тоже себя хорошо зарекомендовал. Это однозначное усиление для нашей команды.



Лунёв — достаточно хороший вратарь, это показали его игры в первом круге в составе “Уфы”. Составит и так достаточно серьёзную конкуренцию. У нас есть Лодыгин, Кержаков, Бабурин. Считаю, что все голкиперы примерно одинаковые по уровню. Эрнани, наверное, тяжелее всех, чем остальным, потому что все другие уже давно играют в нашем чемпионате. Видно по нему, что типичная бразильская школа. Хорошие передачи, контроль мяча, всегда поднята голова. Хочу пожелать всем новым игрокам удачи», — сказал Шатов в интервью клубному телевидению.