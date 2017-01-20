Боккетти: если "Спартак" выиграет чемпионат, готов дойти до Италии пешком

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«Спартак» завершил первую часть турнира на первом месте, в 17 матчах набрав 40 очков. Чемпионат возобновится в начале марта.

На вопрос, на что он готов пойти, если «Спартак» возьмет золото, Боккетти ответил: «На сумасшедшие вещи, готов буквально на все. Готов дойти до Италии пешком!».

Переводчик Карреры

Главным тренером «Спартака» является соотечественник Боккетти Массимо Каррера. 52-летний Каррера вошел в тренерский штаб красно-белых в июле в качестве помощника Дмитрия Аленичева. В августе Аленичев был отправлен в отставку, и Каррера в результате возглавил команду.

«Мне сложно сказать, в чем разница между Аленичевым и Каррерой, они оба — очень хорошие тренеры, оба играли в чемпионате Италии в составе очень сильных команд, — сказал Боккетти. — Наверное, Массимо оказался в нужное время в нужном месте, так бывает. Когда он играл в “Ювентусе”, он был хорошим защитником, я слышал о нем, видел его игру, также я видел и игру Аленичева в “Роме”. Для меня большая честь работать с таким тренером, как Каррера; то же самое было и с Аленичевым».

По словам защитника, на первых порах он помогал Каррере в качестве переводчика. «Тогда возле него еще не было переводчика и ему было сложно, в какой-то мере я служил мостиком между тренером и остальными игроками. Я переводил слова тренера о том, как игроки должны двигаться в зависимости от положения мяча на поле, как должны думать», — поведал собеседник ТАСС.

«Мне очень приятно работать с Массимо, он очень хороший тренер и очень хороший человек, — сказал Боккетти. — Я не могу ответить конкретно на вопрос, что изменилось в “Спартаке” с приходом Массимо, но мы видим, что команда лидирует в чемпионате с отрывом от ближайшего преследователя в пять очков. Последние 15 лет такого не было».

«Наверное, каждый из футболистов изменил что-то в себе и в своей игре, все вместе мы выросли как игроки и как команда, мы стали больше доверять друг другу», — добавил итальянец.

«Спартак» для России — то же самое, что «Ювентус» для Италии

Каррера до прихода в «Спартак» работал тренером в сборной Италии (2014 — 2016 гг.) и «Ювентусе» (2009 — 2014 гг.). При этом в сезоне-2012/13 он некоторое время исполнял обязанности главного тренера «Ювентуса» из-за дисквалификации Антонио Конте, выиграв с командой Суперкубок Италии.

«В Италии многие журналисты отмечают работу Карреры в России, люди отмечают, что как тренер он является носителем школы “Ювентуса”, — отметил Боккетти. — Для Италии “Ювентус” — то же самое, что “Спартак” для России. Это величайшие клубы своих стран, которые имеют наибольшее число болельщиков. В одном из интервью Массимо назвал “Спартак” русским “Ювентусом” — думаю, что он имел в виду победный дух, который есть у обеих команд».

«Массимо — человек с определенным складом характера; думаю, что если бы он поехал тренировать не в Россию, а в Китай или Америку, то там тоже добился бы успеха. Он — максималист и передает свой характер игрокам, с которыми работает. Все начинают много работать и готовы делать это ради него и ради клуба. Когда нужно, он может быть жестким — тренер просто не может быть иным, но в жизни он очень хороший и добрый человек», — сказал собеседник агентства.

Боккетти перешел в «Спартак» летом 2013 года из «Рубина», за который выступал на протяжении трех лет — когда главным тренером казанской команды являлся Курбан Бердыев. На вопрос, похожи ли стили работы Карреры и Бердыева, итальянец ответил: «Да, Бердыев ни раз говорил, что он является приверженцем итальянской школы, причем я помню, как Валерий Карпин (бывший главный тренер “Спартака” -прим. ТАСС) тоже говорил об этом. Итальянская футбольная школа — одна из лучших в мире, особенно когда речь идет об игре в обороне. У нас в стране играли такие великие защитники как Фабио Каннаваро, Алессандро Неста, Паоло Мальдини».

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В августе 2013 года итальянский защитник порвал крестообразные связки колена, и к полноценным тренировкам вернулся лишь спустя год. «В первых 10−15 матчах после травмы мне было сложно играть, я чувствовал боль, но теперь все в порядке. Я чувствую, что с каждым днем начинаю играть все лучше и лучше, и последствия травмы проходят. После травмы я хотел играть в полную силу, но не мог, так как нужно было время для восстановления», — рассказал он.

Вторую половину сезона-2014/15 Боккетти провел в аренде в итальянском «Милане». «Когда я был в “Милане”, уже не чувствовал болевых ощущений и играл нормально. Я бы не сказал, что у меня там не получилось, просто иногда приходилось играть не на своей позиции слева в защите, да и провел я там не так много матчей (девять — прим. ТАСС)», — сказал итальянец.

Говоря о тактике «Спартака», он отметил, что для него не имеет значения, как играть — в три центральных защитника или в два. «Мне удобны оба варианта, но когда команда играет в три центральных защитника, то она теряет что-то в атаке, так как много футболистов отходят назад, при игре в линию такого нет», — констатировал он.