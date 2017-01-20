Кудряшов: ФК «Томь» надеется на слова губернатора о начале финансирования в январе
Футбольный клуб «Томь» надеется на слова губернатора Томской области и президента клуба Сергея Жвачкина о том, что финансирование начнется в январе, заявил агентству «Р-Спорт» спортивный директор томского клуба Игорь Кудряшов.
В пятницу РФС объявил о том, что палата по разрешению споров удовлетворила заявления девяти футболистов по выплате задолженностей по трудовому договору в отношении «Томи». К клубу в качестве обеспечительной меры применен запрет на регистрацию новых футболистов. В декабре стало известно о серьезных финансовых проблемах в сибирском клубе,
«У нас пока новостей по финансированию нет, работаем, но ситуация никак не меняется. Команда уезжает на сборы 23 января,
«Томь» после 17 туров с девятью очками занимает последнее место в чемпионате России.
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