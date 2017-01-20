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20 января 2017, 13:27 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Кудряшов: ФК «Томь» надеется на слова губернатора о начале финансирования в январе

Футбольный клуб «Томь» надеется на слова губернатора Томской области и президента клуба Сергея Жвачкина о том, что финансирование начнется в январе, заявил агентству «Р-Спорт» спортивный директор томского клуба Игорь Кудряшов.

В пятницу РФС объявил о том, что палата по разрешению споров удовлетворила заявления девяти футболистов по выплате задолженностей по трудовому договору в отношении «Томи». К клубу в качестве обеспечительной меры применен запрет на регистрацию новых футболистов. В декабре стало известно о серьезных финансовых проблемах в сибирском клубе, из-за которых всем игрокам основного состава было предложено стать свободными агентами с 1 января.

«У нас пока новостей по финансированию нет, работаем, но ситуация никак не меняется. Команда уезжает на сборы 23 января, по-прежнему ждем финансов, чтоб их можно было распределять как-то, открыть заявочное окно и дальше двигаться. Все, что зависит от нас, мы делаем, команда готовится к весенней части чемпионата. Надеемся на слова губернатора и президента клуба Жвачкина, что финансирование начнется в январе», — сказал Кудряшов по телефону.

«Томь» после 17 туров с девятью очками занимает последнее место в чемпионате России.

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