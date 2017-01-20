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20 января 2017, 13:26 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Арустамян: Беленов близок к подписанию контракта с «Рубином»

Телекомментатор Нобель Арустамян сообщил, что вратарь «Анжи» Александр Беленов близок к тому, чтобы подписать соглашение с казанским «Рубином».

«Беленов близок к подписанию контракта с “Рубином”. Стороны ведут переговоры. Вероятно, игрок переедет в Казань летом, по окончанию сезона», — написал Арустамян в «Твиттере».

Беленов выступает за махачкалинскую команду с 2016 года, когда перешёл из «Кубани». В текущем сезоне 30-летний футболист провёл в РФПЛ 17 матчей, в которых пропустил 18 мячей.

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