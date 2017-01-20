Арустамян: Беленов близок к подписанию контракта с «Рубином»

«Беленов близок к подписанию контракта с “Рубином”. Стороны ведут переговоры. Вероятно, игрок переедет в Казань летом, по окончанию сезона», — написал Арустамян в «Твиттере».



Беленов выступает за махачкалинскую команду с 2016 года, когда перешёл из «Кубани». В текущем сезоне 30-летний футболист провёл в РФПЛ 17 матчей, в которых пропустил 18 мячей.