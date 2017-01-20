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20 января 2017, 12:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» и ЦСКА сделали предложение «Спортингу» по приобретению Бруно Сезара

«Спартак» и ЦСКА сделали конкретные предложения «Спортингу» по приобретению полузащитника Бруно Сезара.

Как сообщает A Bola, предложения подразумевают для 28-летнего футболиста значительное повышение в зарплате.

Отмечается, что есть ещё одна команда из России, которая заинтересована в услугах хавбека, но её название не уточняется. Бразилец в текущем сезоне чемпионата Португалии провёл 16 матчей и забил один мяч.

Ранее Бруно Сезар выступал за такие клубы, как «Палмейрас», «Коринтианс», «Бенфика», «Аль-Ахли» и другие.

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