«Спартак» и ЦСКА сделали предложение «Спортингу» по приобретению Бруно Сезара

Как сообщает A Bola, предложения подразумевают для 28-летнего футболиста значительное повышение в зарплате.



Отмечается, что есть ещё одна команда из России, которая заинтересована в услугах хавбека, но её название не уточняется. Бразилец в текущем сезоне чемпионата Португалии провёл 16 матчей и забил один мяч.



Ранее Бруно Сезар выступал за такие клубы, как «Палмейрас», «Коринтианс», «Бенфика», «Аль-Ахли» и другие.