Макаров, играющий в аренде в «Тосно», вернется по окончании сезона в ПФК ЦСКА

На Макарова есть устойчивый спрос, и, в частности, права на игрока уже в это трансферное окно готов был выкупить «Тосно». Однако ЦСКА наотрез отказался продавать своего воспитанника и намерен вернуть его себе по окончании чемпионата, когда истечет срок арендного соглашения.

Макаров перешел в «Тосно» летом 2016 года. В текущем сезоне в составе клуба провел 10 матчей. Ранее хавбек играл за калининградскую «Балтику» на правах аренды и за молодежную команду ЦСКА. Макаров является чемпионом Европы для футболистов не старше 17 лет в составе сборной России.