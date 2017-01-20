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20 января 2017, 12:40 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Макаров, играющий в аренде в «Тосно», вернется по окончании сезона в ПФК ЦСКА

Полузащитник Александр Макаров, в настоящее время на правах аренды выступающий за клуб ФНЛ «Тосно» из Ленинградской области, вернется по окончании сезона в московский футбольный клуб ЦСКА, который владеет правами на 20-летнего игрока, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

На Макарова есть устойчивый спрос, и, в частности, права на игрока уже в это трансферное окно готов был выкупить «Тосно». Однако ЦСКА наотрез отказался продавать своего воспитанника и намерен вернуть его себе по окончании чемпионата, когда истечет срок арендного соглашения.

Макаров перешел в «Тосно» летом 2016 года. В текущем сезоне в составе клуба провел 10 матчей. Ранее хавбек играл за калининградскую «Балтику» на правах аренды и за молодежную команду ЦСКА. Макаров является чемпионом Европы для футболистов не старше 17 лет в составе сборной России.

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