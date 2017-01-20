Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28493439/
20 января 2017, 12:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гендиректор «Ростова» Крупин в ближайшее время может покинуть свою должность

Как стало известно «Чемпионату», генеральный директор «Ростова» Владимир Крупин в ближайшее время может покинуть свою должность.

Крупин был назначен генеральным директором ростовского клуба в июле 2016 года, сменив на этом посту Олега Лопатина. Ранее он занимал должность председателя совета директоров ОАО «Донэнерго» и был первым заместителем генерального директора ОАО «Региональная корпорация развития».

В первой половине сезона-2016/17 «Ростов» сыграл все матчи группового этапа Лиги чемпионов, где занял третье место и продолжит свою еврокубковую кампанию в Лиге Европы. В российской Премьер-Лиге команда занимает седьмое место, имея в активе 25 очков.

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России