Гендиректор «Ростова» Крупин в ближайшее время может покинуть свою должность
Как стало известно «Чемпионату», генеральный директор «Ростова» Владимир Крупин в ближайшее время может покинуть свою должность.
Крупин был назначен генеральным директором ростовского клуба в июле 2016 года, сменив на этом посту Олега Лопатина. Ранее он занимал должность председателя совета директоров ОАО «Донэнерго» и был первым заместителем генерального директора ОАО «Региональная корпорация развития».
В первой половине сезона-2016/17 «Ростов» сыграл все матчи группового этапа Лиги чемпионов, где занял третье место и продолжит свою еврокубковую кампанию в Лиге Европы. В российской
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