Два французских клуба проявляют интерес к хавбеку «Зенита» Маурисио

Как сообщает Footmercato, в услугах бразильского футболиста заинтересованы «Ницца» и «Бордо».



Представители «Ниццы» контактировали с агентами 28-летнего хавбека, чтобы узнать о вероятности перехода игрока этой зимой. Оба французских клуба рассматривают вариант с арендой Маурисио, чей контракт с «Зенитом» действует до лета 2019 года.



В нынешнем сезоне Маурисио принял участие в 20 официальных матчах за «Зенит», забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.