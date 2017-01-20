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20 января 2017, 12:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Два французских клуба проявляют интерес к хавбеку «Зенита» Маурисио

Полузащитник «Зенита» Маурисио входит в сферу интересов двух французских клубов.

Как сообщает Footmercato, в услугах бразильского футболиста заинтересованы «Ницца» и «Бордо».

Представители «Ниццы» контактировали с агентами 28-летнего хавбека, чтобы узнать о вероятности перехода игрока этой зимой. Оба французских клуба рассматривают вариант с арендой Маурисио, чей контракт с «Зенитом» действует до лета 2019 года.

В нынешнем сезоне Маурисио принял участие в 20 официальных матчах за «Зенит», забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.

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