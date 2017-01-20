Скрипченко пожаловался на неуправляемость игроков «Урала» в игре с «Тереком»

По словам специалиста, он был шокирован случившимся, а причиной ошибок могла стать история встреч с грозненцами, которая сообщалась в СМИ.



В октябре 2016 года в Екатеринбурге в рамках 12-го тура РФПЛ «Терек» одержал волевую победу над «Уралом» со счётом 4:1. По ходу матча при счёте 1:1 коэффициент на победу гостей в ряде контор составлял 1.40 при предматчевом 2.20. Победа «Урала» в это же время котировалась за 21.00.



Издание отмечает, что после матча с «Тереком» Скрипченко попросил президента екатеринбургского клуба Григория Иванова о встрече для обсуждения ситуации. Однако после беседы ему было предложено написать заявление об уходе по собственному желанию в обмен на гарантии отсутствия финансовых претензий и выплату всей задолженности по зарплате.

Сегодня стало известно, что Скрипченко был вызван на допрос в самарскую полицию из-за матча «Урал» — «Терек», которым ранее заинтересовалась европейская организация по борьбе с договорными матчами. 41-летний специалист должен будет рассказать сотрудникам правоохранительных органов детали и обстоятельства, которые сопутствовали проведению встречи.