Кириченко: У Нобоа пока есть контракт с «Ростовом», и он играет у нас

Ранее в СМИ сообщалось, что эквадорским игроком интересуется «Зенит». Член совета директоров «Ростова» Али Узденов сообщил, что Нобоа изъявил желание уйти из ростовской команды и в случае поступления достойного предложения клуб готов отпустить игрока.



Также Кириченко поделился впечатлениями об игре Фернанду Жасинту, родного брата ангольского защитника Баштуша, уже выступавшего за донскую команду.



«У Нобоа пока есть контракт, и он играет у нас. Остальное не берусь предсказать. Похож ли младший Баштуш по игре на брата? У старшего были выдающиеся физические качества — мощь и скорость. Конечно, в этом плане 18-летний Баштуш уступает. Хотя футбольный интеллект и техника достаточно неплохие. Работать можно, и надеюсь, толк будет.

Сейчас сложно сказать, на какой позиции его видит тренерский штаб “Ростова”. Он ещё только первый сбор полноценно проводит с командой. Пока пробуем в опорной зоне, но способен действовать и на месте защитника, насколько я понимаю», — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.